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Создатель Signal обвинил Telegram в слабом уровне защиты данных

Технологии
Создатель Signal обвинил Telegram в слабом уровне защиты данных
pixabay.com

Вашингтон, 25 декабря. Безопасность мессенджера Telegram оказалась под вопросом после заявления Мокси Марлинспайка, основателя платформы Signal, который раскритиковал методы защиты конкурента.

Мэтью Розенфельд, который заработал популярность под псевдонимом Мокси Марлинспайк, усомнился в безопасности Telegram. По словам бизнесмена, мессенджер Павла Дурова не обеспечивает сквозное шифрование данных, они просто хранятся на серверах в изначальном виде или в формате текста. Основатель Signal отметил, что это может привести к утечкам информации пользователей.

«Telegram обладает множеством привлекательных функций, но с точки зрения конфиденциальности и сбора данных нет худшего выбора», — отметил эксперт в Twitter.

Основатель Signal уверен, что даже мессенджер WhatsApp является более защищенным, чем платформа Дурова.

Несмотря на упреки, Telegram планирует защищать не только данные пользователей, но и их самих от спойлеров. Разработчики уже начали тестировать функцию.

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