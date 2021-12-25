Журналист Рогаткин опубликовал уникальные кадры спасения штурмана Су-24M, сбитого в Сирии

Москва, 25 декабря. ВГТРК опубликовала снятые беспилотником кадры спасения российского летчика Константина Мурахтина, который был вместе с командиром Олегом Пешковым сбит в Сирии во время полета на Су-24М в 2015 году.

Видео появилось на Youtube-канале студии «Авторская программа Александра Рогаткина». На опубликованных кадрах видны последствия падения российского самолета. Отметим, что командир Су-24М Олег Пешков погиб под обстрелом боевиков.

На записи хорошо видно, как боевики из зенитного орудия обстреливают лес, в который на парашюте спустился штурман Константин Мурахтин. Ему удалось выжить, после приземления его эвакуировал сирийский спецназ.

Ранее сообщалось, что в конце ноября текущего года в кинотеатре сирийского Алеппо прошел спецпоказ фильма «Небо» о подвиге российского военного летчика Пешкова. Мероприятие состоялось по просьбе представителей русской общины города.