Киев, 25 декабря. Одно решение России позволит сорвать планы США по превращения Украины в плацдарм для наступления и сломать извращенную практику Киева по мобилизации русскоязычных украинцев на войну против Донбасса.

Эффективный и почти не требующий никаких ресурсов способ радикально изменить расстановку сил в Донбассе и на Украине в целом в эфире своего авторского стрима предложил востоковед, политолог Семен Багдасаров, подчеркнув, что самый действенный прием для подобных ситуаций давно показала всему миру Польша. Правда поляки до поры до времени не связывали свое нововведение с военной сферой. Хотя недавно намеки на это уже проскакивали в официальных заявлениях.

Эксперт напомнил, что США продолжают активно отстраивать свою военную инфраструктуру на территории Украины. На данный момент речь идет уже о десятке крупных объектов вроде Яворовского полигона и базы ВМС в Очакове. Первый использовали для разворачивания крупнейшего на Украине учебно-полевого центра, которым уже открыто управляет американский генерал. В Очаков же только недавно прибыли две сотни боевых пловцов из Британии. Вообще точно неизвестно, сколько там сейчас находится иностранных специалистов, главная цель которых — подрывные действия против России.

Федеральное агентство новостей /

В то же время Киев давно придерживается действительно извращенной тактики в рамках боевых действий в Донбассе. С самого начала конфликта главным источником мобилизационных ресурсов стал юго-восток Украины. Киевский режим отправляет на передовую по большей части русскоязычных граждан из исконно русских регионов, заставляя воевать со своими же соотечественниками. Именно эту нездоровую практику и должна разбить Россия, заодно кардинально изменив расстановку сил, а возможно и политическую карту Украины.

«Мы все упускаем такой важный момент, как мобилизационный ресурс. Недавно у Владимира Соловьева был гость из Белоруссии, и он рассказал, что поляки раздали карту поляка на западе Белоруссии более чем 200 тысячам человек. И некоторые высокопоставленные поляки уже заявляли: «Если мы введем туда две роты, то все остальное — бойцы там уже есть. Раздадим оружие и в бой». Возникает вопрос — почему мы не хотим всерьез заняться картой русского? Ведь это лучший способ радикально изменить расстановку сил и в час Х перебросить на помощь Донбассу весь юг Украины. А это миллионы. На украинском юге живут русские люди, и я уверен, что большинство с радостью примут эту карту, дающую некоторые преференции и надежду на быстрое получение гражданства РФ. Мало того, что мы этим сорвем очередную мобилизацию в ВСУ, так мы еще и подготовим мощное подкрепление ЛДНР. Многие придут на помощь в случае наступления, а то и поднимут бунт, отбив южные регионы», — расписал преимущества своего метода политолог.

Присоединившийся к Багдасарову военкор Александр Сладков согласился, что это отличная идея, отметив лишь, что с этим документом не стоит ограничиваться лишь югом Украины. Он напомнил, что в начале 2014 года и после в течение всего периода горячих боевых действий на помощь ополченцам ехали жители Одесской, Николаевской и других южных областей. Но, как ни странно, еще больше сочувствующих и готовых вступить в ряды ополчения оказалось из Киева и области. То есть в реальности у ЛДНР мобилизационный резерв на Украине гораздо больше, чем у майданного режима. Нужно их лишь как-то мотивировать и дать хоть малейшую гарантию защиты от тех же СБУ, МВД и прочих украинских структур, давно превратившихся в инструменты массовых репрессий.

Ранее Александр Сладков предложил оригинальный способ усмирения ВСУ в Донбассе, вспомнив о странном исчезновении грузинской базы в Абхазии.