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Лукашенко и Алиев по телефону обсудили отношения Белоруссии и Азербайджана

Политика
Лукашенко и Алиев по телефону обсудили отношения Белоруссии и Азербайджана
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 25 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили отношения двух государств, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Помимо этого, Лукашенко поблагодарил своего коллегу за дружескую поддержку на недавнем саммите «Восточного партнерства». В сообщении также сказано, что Алиев проинформировал белорусского президента «о ситуации на территории Нагорного Карабаха и ходе восстановления этих земель».

«Александр Лукашенко лично поздравил Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем», — добавила пресс-служба.

Ранее стало известно, что белорусский лидер на следующей неделе посетит Санкт-Петербург с официальным визитом. Уточняется, что он прибудет в город 28 декабря. По данным пресс-службы, Лукашенко поучаствует в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, а на следующий день встретится с главой РФ Владимиром Путиным.

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Все новости / Политика / Лукашенко и Алиев по телефону обсудили отношения Белоруссии и Азербайджана
белоруссия лукашенко азербайджан алиев
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