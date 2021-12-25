Пандемия привела к закрытию более пяти тысяч фитнес-клубов в России за 2021 год

Москва, 25 декабря. Российская фитнес-индустрия лишилась 5,2 тыс. объектов в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

За 2021 год с рынка ушли 10% игроков, а в целом показатель упал на 40%. К концу текущего года в фитнес-бизнесе занято 518,4 тыс. сотрудников, в стране продолжают функционировать 7,8 тыс. объектов, уточнила Силина.

«Потери в цифрах: минус 5,2 тыс. объектов и минус 249,6 тыс. сотрудников, занятых в отрасли», — сообщила она, отметив, что за 2021 год «отрасль в целом недосчиталась около 25,9 млрд рублей».

Ужесточение коронавирусных ограничений вынудило крупных игроков фитнес-индустрии договариваться о снижении арендных платежей. Некоторым удалось добиться скидок по ряду объектов в размере 10-20%.