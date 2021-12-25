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Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают россиян с января 2022 года

Экономика
Увеличение прожиточного минимума и МРОТ ожидают россиян с января 2022 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 декабря. После Нового года в России начинают действовать сразу несколько законодательных изменений, затрагивающих жизнь большинства граждан.

Так, с января 2022 года устанавливается новый размер прожиточного минимума. В среднем по стране он превысит 12,6 тысячи рублей на душу населения. Для трудоспособных россиян минимум составит 13,7 тысячи рублей, для пенсионеров — 10,8 тысячи рублей, а для детей — 12,2 тысячи рублей.

Кроме того, вырастет и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 13,8 тысячи рублей в следующем году. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проиндексировать показатели не на 2,5%, как планировалось ранее, а на 8,6%. Таким образом, рост этих величин опередит высокую инфляцию.

Российский лидер также призвал Правительство РФ проиндексировать пенсии пожилых граждан по уровню инфляции. Выступая на ежегодной пресс-конференции, он отметил, что повышение выплат должно затронуть как сотрудников силовых структур, так и обычных пенсионеров.

Об уровне реальной инфляции в стране по состоянию на конец текущего года рассказало издание INFOX.

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прожиточный минимум мрот выплаты в россии
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