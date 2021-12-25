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Спасатели в костюмах Дедов Морозов вручили подарки больным детям в Махачкале

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 15:53
Общество
Спасатели в костюмах Дедов Морозов вручили подарки больным детям в Махачкале
pixabay.com

Махачкала, 25 декабря. Спасатели, наряженные в костюмы Дедов Морозов, пробрались через окна в больницы Махачкалы, чтобы поздравить детей с Новым годом.

Необычный способ поздравления студенты-спасатели Махачкалы решили использовать, чтобы удивить больных детей и подарить новогоднее настроение. Не меньше десятка спасателей в костюмах Дедов Морозов спустились с крыш и проникли в больницы через окна.

Маленьким пациентам, которые вынуждены провести свои праздничные каникулы в медицинских учреждениях, пожелали скорейшего выздоровления и вручили подарки. Чтобы порадовать больных детей, добровольцы в течение нескольких недель проходили специальную подготовку для передвижения на большой высоте.

Еще один новогодний десант поздравил пациентов Морозовской детской больницы в Москве. Альпинисты в образе Дедов Морозов также спустились с крыши и вручили детям подарки через окна.

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