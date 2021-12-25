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Политолог Манойло: Украина хочет вступить в НАТО, даже если ее не примут

Политика
Политолог Манойло: Украина хочет вступить в НАТО, даже если ее не примут
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 декабря. Украинист и политолог Андрей Манойло раскритиковал желание Киева вступить в ряды НАТО несмотря ни на что.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что Киев может не признать решение России и Запада о нерасширении НАТО, пишет «ПолитРоссия». Как отметил политолог Манойло, Украина хочет вступить в Альянс, даже если ее не примут, потому что эта идея стала «голубой мечтой». Заявление Данилова эксперт назвал «клиническим».

«Если они намерены идти в НАТО несмотря ни на что, если для них это национальная идея, пусть дальше идут. Флаг в руки», — высказался Манойло.

Политолог Манойло: Украина хочет вступить в НАТО, даже если ее не примут
Федеральное агентство новостей / Александр Цупило

Политолог также раскрыл истинное значение НАТО для Украины. По его словам, Киев хочет, чтобы Альянс стал «палочкой-выручалочкой от всех бед» и разобрался с олигархами, коррупцией и крахом экономики. Западный блок — край и последняя надежда, которую украинские власти не хотят потерять, заключил Андрей Манойло.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что навязчивая идея Украины стать частью НАТО ставит в неудобное положение западные страны, которые боятся реакции России на расширение блока. По его словам, Киев в НАТО могут пригласить только на экскурсию.

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Все новости / Политика / Политолог Манойло: Украина хочет вступить в НАТО, даже если ее не примут
украина нато манойло
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