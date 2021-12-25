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Черная змея укусила в лицо певицу Maeta во время съемок клипа

Шоу-бизнес
Черная змея укусила в лицо певицу Maeta во время съемок клипа
instagram.com  /  @maetasworld

Вашингтон, 25 декабря. Певица Maeta опубликовала в соцсети Instagram видеозапись с процесса съемок нового клипа, во время которых ее укусила за подбородок черная змея.

В черно-белом видео можно рассмотреть, как американская исполнительница лежит на полу, а по ее телу ползает змея. Затем она неожиданно укусила звезду за лицо.

«На что я готова пойти ради создания клипов для вас», — подписала певица ролик, который посмотрели почти 500 тысяч человек.

Змеи, которые принимали участие в съемках клипа певицы, были неядовитыми, поэтому здоровью певицы ничто не угрожает.

Ранее лошадь скинула с седла певицу Алсу, которая пыталась сделать красивые фотографии во время скачки галопом. Алсу опубликовала в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлен момент ее падения с лошади.

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змея певица maeta
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