Аналитиков NI впечатлила разрушительная сила российского подводного крейсера «Князь Олег»

Вашингтон, 25 декабря. Российская подлодка стратегического назначения «Князь Олег» проекта «Борей-А» имеет внушительный арсенал, с помощью которого она способна превращать в руины целые города.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что новейший подводный крейсер вооружен баллистическими ракетами. Аналитиков впечатлили боевые возможности субмарины «Князь Олег», которая относится к четвертому поколению российских подлодок.

Авторы статьи пишут, что это далеко не единственная российская подводная лодка, обладающая огромной мощью. По их словам, впечатляющей разрушительной силой может также похвастаться субмарина «Князь Владимир», которая пополнила ряды Северного флота РФ в минувшем году.

Подчеркивается, что главным назначением кораблей класса «Борей» является нанесение ядерных ударов по населенным пунктам и стратегически важным центрам противника. Подлодка «Князь Олег» способна двигаться со скоростью 15 узлов в надводном положении и развивать до 29 узлов в подводном. Одновременно она может нести на борту 16 баллистических ракет Р-30 «Булава».

Ранее сообщалось, что на «Севмаше» построят два ракетных подводных крейсера «Борей-А». Работы будут вестись в рамках госпрограммы вооружения.