Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 16:14
16:14
В подмосковном Ступино произошли две аварии с фурами и пассажирским автобусом
16:10
Общество
Более 60 богословов в Дагестане погибли в борьбе с терроризмом
16:07
Происшествия
Четверо неизвестных хулиганов жестоко избили посетителя бара в Тольятти
16:06
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о распределении ролей с Пугачевой в воспитании Лизы и Гарри
16:03
Происшествия
Сотрудники донского ГИБДД задержали беглецов из волгоградской колонии
16:03
Общество
Опубликовано видео опасной уборки крыши дома на Васильевском острове
16:03
Технологии
Создатель Signal обвинил Telegram в слабом уровне защиты данных
16:02
Армия
Журналист Рогаткин опубликовал уникальные кадры спасения штурмана Су-24M, сбитого в Сирии
16:01
Шоу-бизнес
Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Владиславе Галкине
15:59
Политика
Багдасаров призвал использовать опыт Польши для переброски всего юга Украины в помощь Донбассу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Lada Largus возглавил топ-10 новинок российского авторынка

Экономика
Lada Largus возглавил топ-10 новинок российского авторынка
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 25 декабря. Новые автомобили продолжают появляться в России, несмотря на сложности, с которыми столкнулся авторынок. Авторы «РГ» составили десять самых обсуждаемых машин, появившихся в РФ с начала года.

Первое место журналисты отдали обновленной Lada Largus. Модель получила новое X-образное оперение кузова и блок-фары от Renault Logan. Внутри машины появился новый руль, улучшенная медиасистема и сиденья с боковой поддержкой. Для люксовой комплектации предусмотрена дополнительная шумоизоляция.

На второй строчке расположился внедорожник Lada Niva Travel. В этом году машина неоднократно возглавляла рейтинги продаж. Рестайлинговая модель, появившаяся на рынке в феврале, получила новые элементы кузова, а также ряд технических улучшений.

Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson. В отличие от Европы на российском рынке представлен вариант с увеличенными габаритами. Длинный капот преобразил облик кроссовера, напоминающий теперь купе. В то же время автолюбители отмечают увеличение простора в салоне и багажнике.

В первую десятку российского авторынка также вошли Kia Carnival, Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Taos, Haval Jolion и Toyota Land Cruiser 300.

Европейская ассоциация автопроизводителей ранее сообщила о росте продаж Lada на территории Евросоюза. За 11 месяцев текущего года спрос на машины российского бренда увеличился на 27,8%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Lada Largus возглавил топ-10 новинок российского авторынка
автомобили авторынок lada largus hyundai tucson lada niva
Комментировать