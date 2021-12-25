Lada Largus возглавил топ-10 новинок российского авторынка

Москва, 25 декабря. Новые автомобили продолжают появляться в России, несмотря на сложности, с которыми столкнулся авторынок. Авторы «РГ» составили десять самых обсуждаемых машин, появившихся в РФ с начала года.

Первое место журналисты отдали обновленной Lada Largus. Модель получила новое X-образное оперение кузова и блок-фары от Renault Logan. Внутри машины появился новый руль, улучшенная медиасистема и сиденья с боковой поддержкой. Для люксовой комплектации предусмотрена дополнительная шумоизоляция.

На второй строчке расположился внедорожник Lada Niva Travel. В этом году машина неоднократно возглавляла рейтинги продаж. Рестайлинговая модель, появившаяся на рынке в феврале, получила новые элементы кузова, а также ряд технических улучшений.

Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson. В отличие от Европы на российском рынке представлен вариант с увеличенными габаритами. Длинный капот преобразил облик кроссовера, напоминающий теперь купе. В то же время автолюбители отмечают увеличение простора в салоне и багажнике.

В первую десятку российского авторынка также вошли Kia Carnival, Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Taos, Haval Jolion и Toyota Land Cruiser 300.

Европейская ассоциация автопроизводителей ранее сообщила о росте продаж Lada на территории Евросоюза. За 11 месяцев текущего года спрос на машины российского бренда увеличился на 27,8%.