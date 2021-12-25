Актриса Брыльска рассказала, почему не пересматривает «Иронию судьбы, или С легким паром!»

Москва, 25 декабря. Актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю Шевелеву в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», рассказала, почему не любит пересматривать эту картину.

По словам актрисы, фильм снимался во времена ее молодости, но к тому времени она уже была известной и опытной. Оказалось, что Брыльска хотела отказаться от съемок, когда режиссер предложил ей пройти фотопробы. Артистка считала, что если ее пригласили, то и давать роль должны сразу, сообщила «Вечерняя Москва».

Брыльска рассказала, что у нее не возникает желания пересматривать фильм Рязанова под Новый год. Она не хочет видеть свои актерские ошибки.

«Зачем? Чтобы с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки? Нет», — заявила она.

Звезда призналась, что в этом году отмечать праздник будет с семьей дома. Ранее стало известно, что Брыльска не может выйти на улицу, так как сломала позвоночник. Ей предстоит длительная реабилитация.

Напомним, что фильм Рязанова принес актрисе не только всенародную любовь, но и престижные награды. За роль учительницы Нади Шевелевой она получила Государственную премию СССР.