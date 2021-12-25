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Песков пошутил про «Омикрон» в новогоднем поздравлении журналистам

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 15:42
Общество
Песков пошутил про «Омикрон» в новогоднем поздравлении журналистам
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликовал новогоднее поздравление журналистам. В нем он пошутил про омикрон-штамм коронавируса.

На открытке, которая прилагалась к поздравлению, изображен греческий алфавит с выделенной буквой Омикрон. Песков отметил, что в новом году ситуация должна улучшиться. Официальный представитель Кремля пожелал журналистам оставаться здоровыми и счастливыми.

«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше!» — написал Песков в Twitter-аккаунте кремлевского пула РИА Новости.

Песков пошутил про «Омикрон» в новогоднем поздравлении журналистам
Prt Scr twitter.com / @Kremlinpool_RIA

Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. Однако глава государства частично продолжит работу в рождественскую неделю.

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песков новый год поздравление шутка омикрон
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