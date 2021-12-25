Наследие кочевников: как проходит конкурс красоты среди верблюдов в ОАЭ

В пустыни Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) началась кульминация масштабного фестиваля Al Dhafra Camel — конкурс красоты среди верблюдов.

Текущий год наложился на 50-летие независимости страны, что обуславливает особый размах мероприятия (финансируемого и организуемого государством) несмотря на санитарные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в деталях и особенностях фестиваля, а также в его культурной подоплеке.

Бедуинская эстетика

Мероприятие, проводимое с 1999 года, организуется в пустыне близ города Мадинат-Зайед, примерно в двух часах езды на автомобиле. В этот раз фестиваль протекает с 22 октября 2021 года по 22 января 2022 года.

Camels from across the world vie for crowns in UAE’s beauty pageant #AlDhafraFestival https://t.co/vEdAj3F2Vr — Gulf Today (@gulftoday) December 25, 2021

Помимо верблюдов в нем участвуют заводчики арабских лошадей, собак породы слюги, коз, соколов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Кувейта. Допускаются лишь те, кто прошел полный курс вакцинации, а также имеет актуальный отрицательный ПЦР-тест. Иностранных зрителей в этот раз относительно немного, зато верблюдов около 40 тысяч. В самом конкурсе красоты участие принимают немногим более тысячи этих животных.

В течение трех месяцев здесь происходят многочисленные состязания, связанные с животными: скачки, соколиная охота, забеги, соревнования по надоям и написанию од, фотоконкурсы, конкурсы красоты, театральные постановки, а также многое другое — всего 2937 категорий. Кроме того, имеет место обширная ярмарка, где продаются мясо, молоко, шерсть животных, а также они сами. Другими словами, «Аль-Дафра» всецело посвящен кочевой культуре будинов.

Prt Scr youtube.com / Gulf News

Корабли пустыни

Следует отметить, что фестиваль ежегодно видоизменяется, что выражается в увеличении количества мероприятий, его участников и усложнении организации. Так, верблюжий конкурс красоты появился лишь в 2008 году, однако быстро стал главной частью всего события.

К настоящему моменту допускается участие лишь верблюдов-самок ввиду того, что самцы, как выяснилось, слишком часто конфликтуют между собой. Кроме того, особь должна являться чистокровным представителем породы мехари (бурого окраса родом из ОАЭ и Омана) или маджахим (черного окраса из Саудовской Аравии) в возрасте пяти лет.

In #UAE Desert, Camels Compete for Crowns in Beauty Pageant https://t.co/NdeOqBM1ge — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) December 24, 2021

Конкурс красоты проходит в течение десяти дней. За это время члены жюри, представляющие государство, оценят части тела каждого дромедара и его походку, после чего просуммируют полученные балы.

Хозяева верблюдов украшают своих животных вычурными символами и настоящими произведениями искусства, выбривая их на шерсти, а для усиления эффекта используют краску.

Mohamed bin Zayed Camel Racing Festival Kicks off on December 25#UAE #Racing pic.twitter.com/SbL9qyzpWE — UAE Forsan (@UAE_Forsan) December 24, 2021

Для получения высокой оценки верблюд должен обладать длинным и правильным носом, прямыми ногами, вытянутой и тонкой шеей, широкими щеками, пропорциональной головой, выраженным и расположенным как можно дальше от нее горбом, большими и опущенными губами, крупными копытами, блестящей шерстью, аккуратным хвостом, грациозной походкой и еще рядом параметров. После этого следуют скачки (для самцов).

Высокие стандарты провоцируют некоторых заводчиков к жульничеству через использование запрещенных инъекций ботокса ради увеличения объема верблюжьих губ, миорелаксантов для расслабления морды, и силиконового воска для увеличения горба. В Саудовской Аравии, где также проходит аналогичный конкурс, в текущем году дисквалифицировали 43 недобросовестных участника, в то время как еще в 2018 году их было выявлено всего 12.

Prt Scr youtube.com / Gulf News

Именно в связи с этим верблюды проходят своеобразную медкомиссию: каждый подвергается внешнему осмотру и «сканированию» рентгеном и ультразвуком.

В ОАЭ подобных скандалов не замечено, но не потому, что здесь арабы со всего Персидского залива ведут себя добросовестнее, чем в соседней стране. Организаторы «Аль-Дафра» не разглашают соответствующую информацию во избежание репутационных потерь для нарушителей.

Разумеется, заводчики стремятся к победе в соревновании не только ради кубков и известности в собственных кругах: в 2021 году общий призовой фонд фестиваля составляет 66 миллионов долларов. Впрочем, в определенных соревнованиях (как, например, на скачках) победители вместо денежной суммы получают новый престижный автомобиль и иные ценные награды.

Культурное наследие

Участники финансируемого государством мероприятия утверждают, что они мотивируются не только материальными благами. Любовь к верблюдам у коренного населения Эмиратов присутствует с тех самых пор, когда эти животные являлись неотъемлемой частью жизни в условиях пустыни. Не удивительно, что в настоящее время им оказывается немалый почет.

«Это своего рода наше наследие и обычай, который возродили [власти]», — сказал 27-летний верблюдовод Салех аль-Минхали из Абу-Даби.

Однако те времена давно прошли. Нефтяные богатства и глобальный бизнес превратили ОАЭ, как и все монархии Персидского залива, в усеянные небоскребами долины с мраморными торговыми центрами и роскошными отелями.

It took me a while to digest this view as I saw it that one night in Dubai. Initially I realized that I am just a tiny particle in this temporary soil we live in. But today in my isolation, I have come to settle with one thing.



Today I trust that just "being" is enough. Ra… pic.twitter.com/hYOfSZ68a1 — Pancho ????️‍???? (@jetsetjrrr) December 25, 2021

Некоторые эксперты считают, что экономические и социальные изменения произошли слишком быстро, и эмиратцы все чаще обращаются к прошлому — к бедуинским традициям.

«Молодые арабы, у которых есть проблемы с идентичностью, возвращаются к своему наследию, чтобы обрести чувство принадлежности. Общество развивалось и модернизировалось так быстро, что это спровоцировало внутренний кризис», — сообщает Рима Саббан, социолог из Университета Зайид в Дубае.

Все как у людей

Prt Scr youtube.com / Gulf News

По своей сути фестиваль «Аль-Дафра» ничем не отличается от знакомых нам конкурсов красоты для собак, кошек, коров, лошадей и так далее. Это своеобразные собрания по интересам, на которых заводчики могут показать собственные достижения, продать или приобрести какую-либо особь для улучшения породы. Награды в данном случае являются признанием уважительных достижений.

На Аравийском полуострове, как и в любой другой части света, это лишь принимает местный колорит. Однако в данном случае популярность фестиваля подстегивается государством, которое, по всей видимости, видит в этом возможность сохранения элементов национальной культуры с дополнительным привлечением иностранных гостей, интересующихся экзотикой.