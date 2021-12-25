Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Владиславе Галкине

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Владислав Галкин родился 25 декабря 1971 года. Сегодня ему могло бы исполниться 50 лет. Всенародную любовь артисту принесли роли в таких картинах, как: «В августе 44-го» Михаила Пташука, «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина, «72 метра» Владимира Хотиненко. Своими впечатлениями от работы с артистом на съемках мини-сериала «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко в беседе с ФАН советский и российский актер, общественный деятель, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Собеседник подчеркнул, что участие в этом проекте, как и в любой картине, давалось нелегко.

«Мы работали. Работа в кино — это очень тяжелый труд. Мы работали в поте лица ночами и днями, на Патриарших прудах и не только. Каждый из артистов, которые снимались в этой картине, работал не покладая рук», — сказал актер.

Олег Басилашвили также отметил, что Владислав Галкин, как и остальные профессионалы, не жалел сил.

«Мы хотели создать кинопроизведение, в какой-то мере достойное того, о чем писал Михаил Афанасьевич Булгаков. Конечно, Галкин тоже», — поведал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» /

В завершение он назвал самые яркие, на его взгляд, отличительные черты всенародно любимого артиста.

«Меня поразила его дисциплинированность. Профессиональное отношение к работе. Весь текст он знал еще до съемок. Был очень сосредоточен и поразил меня своей органикой, которая была необходима в этой роли. Как человек он мне был очень симпатичен, как артист тоже», — подытожил народный артист СССР.

Ранее артист эстрады Геннадий Хазанов в беседе с ФАН поделился воспоминаниями об актере Вячеславе Невинном. По его словам, это был бесконечно скромный человек.