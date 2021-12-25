Авиадиспетчеры в Перу устроили трехдневную забастовку

Лима, 25 декабря. Авиадиспетчеры Перу объявили о 72-часовой забастовке по всей стране. Бойкот продлится до воскресенья.

???? #AHORA | Los controladores aéreos de Perú se declaran en huelga de 72 horas en Navidad



Hasta ahora no hay graves afectaciones al tránsito aéreo salvo unos pocos vuelos domésticos cancelados entre las ciudades de Lima y Cusco.https://t.co/yieyPjrsCF — La República (@larepublica_pe) December 24, 2021

Инициатором забастовки стал Объединенный профсоюз авиадиспетчеров Перу (Sucta). Претензии состоят в том, что авиакомпании не выполнили обязательств касательно нормирования смен, выделения специальных комнат для отдыха в аэропортах, которые работают 24 часа в сутки и не соблюли всех требований безопасности во время пандемии COVID-19.

«По-прежнему возникают ситуации, которые ставят под угрозу здоровье работников, и компании должны немедленно действовать, чтобы избежать социального отчуждения», — говорится в заявлении Sucta.

В Перуанской корпорации аэропортов и коммерческой авиации (CORPAC) в свою очередь заявили, что открыты для диалога и признали проблемы, озвученные профсоюзом, но отмечают, что «ситуация, которую переживают авиакомпании из-за COVID-19, не позволила достичь желаемого экономического равновесия».

«В прошлом году у нас был убыток 75 миллионов, а в этом году это 60 миллионов», — сказал генеральный директор CORPAC Хуан Флорес.

По данным СМИ, забастовка продолжается без серьезных последствий для воздушного движения, за исключением нескольких отмененных самолетов между городами Лима и Куско. Остальные внутренние и международные рейсы работают в обычном режиме.