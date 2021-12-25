Авиадиспетчеры в Перу устроили трехдневную забастовку

Лима, 25 декабря. Авиадиспетчеры Перу объявили о 72-часовой забастовке по всей стране. Бойкот продлится до воскресенья.
???? #AHORA | Los controladores aéreos de Perú se declaran en huelga de 72 horas en Navidad— La República (@larepublica_pe) December 24, 2021
Hasta ahora no hay graves afectaciones al tránsito aéreo salvo unos pocos vuelos domésticos cancelados entre las ciudades de Lima y Cusco.https://t.co/yieyPjrsCF
Инициатором забастовки стал Объединенный профсоюз авиадиспетчеров Перу (Sucta). Претензии состоят в том, что авиакомпании не выполнили обязательств касательно нормирования смен, выделения специальных комнат для отдыха в аэропортах, которые работают 24 часа в сутки и не соблюли всех требований безопасности во время пандемии COVID-19.
«По-прежнему возникают ситуации, которые ставят под угрозу здоровье работников, и компании должны немедленно действовать, чтобы избежать социального отчуждения», — говорится в заявлении Sucta.
В Перуанской корпорации аэропортов и коммерческой авиации (CORPAC) в свою очередь заявили, что открыты для диалога и признали проблемы, озвученные профсоюзом, но отмечают, что «ситуация, которую переживают авиакомпании из-за COVID-19, не позволила достичь желаемого экономического равновесия».
«В прошлом году у нас был убыток 75 миллионов, а в этом году это 60 миллионов», — сказал генеральный директор CORPAC Хуан Флорес.
По данным СМИ, забастовка продолжается без серьезных последствий для воздушного движения, за исключением нескольких отмененных самолетов между городами Лима и Куско. Остальные внутренние и международные рейсы работают в обычном режиме.