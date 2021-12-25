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Нью-Йорк меняет правила карантина из-за нехватки рабочей силы

Весь мир
Нью-Йорк меняет правила карантина из-за нехватки рабочей силы
wikipedia.org  /  United States Air Force / Public Domain

Нью-Йорк, 25 декабря. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о сокращении периода карантина в случае заболевания COVID-19 для работников, представляющих «критически важные» сферы.

Согласно новому распоряжению штата, полностью вакцинированные сотрудники в «передовых отраслях», таких как здравоохранение, общепит и другие могут вернуться к работе через пять дней вместо ранее требуемых десяти.

«Мы хотим убедиться, что наши критически важные сотрудники, на которых мы полагались с самого начала, смогут вернуться. И это включает в себя наше здравоохранение, уход за пожилыми людьми, медицинское обслуживание на дому, санитарию, продуктовые магазины, аптеки и рестораны», — сказала она.

Распоряжение Хокул перекликается с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), руководство которых предложило, чтобы медики с COVID-19 могли вернуться к работе после недельного карантина.

В начале декабря власти Нью-Йорка первыми в США открыли специализированные центры по профилактике от передозировок наркотиками.

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