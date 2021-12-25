Главком ВМФ Евменов заявил о масштабном строительстве новых атомных подлодок в России

Москва, 25 декабря. Россия ведет масштабное строительство новых атомных подводных лодок (АПЛ), таких объемов создания субмарин не было с советских времен, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

По его словам, подводный флот является стратегическим инструментом России. Он добавил, что уже более 20 лет не было такого массового строительства ракетных подводных крейсеров. Евменов подчеркнул, что на 2022 год запланирован прием достаточно большого количества кораблей.

«Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец», — заявил главком ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что ракетоносец «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» вывели из эллинга на «Севмаше». Главнокомандующий ВМФ поздравил корабелов с очередной производственной победой.