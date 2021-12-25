Правительство РФ отложило обсуждение налогов на дивиденды для металлургов

Москва, 25 декабря. Рассмотрение инициативы об увязывании ставки налога на прибыль и дивидендов металлургических компаний за последний пять лет отложено. Об этом сообщил в интервью Forbes вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он рассказал, что целый ряд компаний начали резко наращивать выплаты дивидендов, сокращая объемы инвестиций. Белоусов считает, что в России есть сферы, в которые можно инвестировать, но у некоторых владельцев компаний есть искушение воспользоваться временной конъюнктурой.

«Более того, есть достаточно большое количество инструментов сейчас, льгот, которые можно применить для того, чтобы поддержать бизнес, чтобы он инвестировал», — обратил внимание вице-премьер, приведя в качестве примера механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Андрей Белоусов ранее выступил против продления экспортных пошлин на металлы с 1 января. По его словам, они мешают конкурентоспособности российских металлургических предприятий.