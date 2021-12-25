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Финансист Андрианов: разворот танкеров с СПГ из Азии в Европу не гарантирует поставок

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 15:03
Экономика
Финансист Андрианов: разворот танкеров с СПГ из Азии в Европу не гарантирует поставок
wikipedia.org  /  JoachimKohlerBremen / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 декабря. Резкий скачок цен на газ в Европе вынудил танкеры с американским сжиженным природным газом (СПГ), направляющиеся в Азию, сменить свой курс к берегам ЕС. Однако эксперты не спешат делать оптимистичных прогнозов.

На декабрьском пике газовые фьючерсы преодолели отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. Груженные СПГ танкеры в связи с этим развернулись и отправились в Евросоюз, чтобы заработать на растущих ценах. Однако разворот кораблей вовсе не гарантирует, что газ в ближайшее время поступит в Европу.

«Нередки случаи, когда они меняют свое направление, находясь в открытом море, несколько раз за один рейс. О том, что американский газ поступил в Европу, можно будет говорить не раньше начала января», — пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в беседе с «Известиями».

Руководители британских компаний EDF, Good Energy и Energy UK ранее обратились к правительству страны с просьбой принять меры на фоне рекордных цен на голубое топливо. Предприятия уверены, что ситуация на рынке может привести промышленность к катастрофе.

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