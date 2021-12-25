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Президент Ливана назвал срок выхода страны из кризиса

Весь мир
Президент Ливана назвал срок выхода страны из кризиса
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 25 декабря. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что стране нужно шесть-семь лет для того, чтобы выйти из экономического кризиса. Об этом он сообщил в ходе телевизионного интервью.

Как отметил глава республики, сложившаяся непростая ситуация стала результатом проступков, краж, коррупции в правительстве, а также недочетов в политической системе. Чтобы исправить это, будут осуществлены все необходимые изменения «как в интеллектуальном, так и в практическом плане», подчеркнул он. В аккаунте Twitter вину за нынешние страдания ливанского народа Аун возложил на тех, кто находился у власти в прошлые годы и кому были «доверены жизни своих граждан».

Заявления президент сделал после того, как генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш подверг руководство страны острой критике. Политик выразил мнение, что причиной кризиса в республике стала изначально порочная экономическая политика, схожая с финансовой пирамидой.

«Насколько я понимаю, причиной произошедшего в Ливане являлось использование чего-то похожего на схему Понци... Это означает, что его финансовая система рухнула на фоне коррупции и, вероятно, других форм воровства», — сказал Гутерреш.

Генсек ООН уже далеко не первый, кто указывает на подобное сходство — в ноябре об этом сообщил специальный докладчик организации по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттер после 12-дневной рабочей поездки в республику. Вину за внедрение такого подхода он возложил на главу Центробанка Рияда Саламе. Ливанское правительство же Шуттер раскритиковал за то, что все его планы по выходу из кризиса опираются на донорскую помощь извне, в то время как страна обладает достаточными мобилизационными ресурсами для подъема экономики.

Ранее Гутерреш провел закрытую встречу с членами ливанских общественных движений. После этого на пресс-конференции он призвал лидеров республики убедить международное сообщество поддержать Бейрут, осуществив требуемые реформы в политической, экономической и социальной сферах. Генсек указал на необходимость подготовки «заслуживающего доверия» плана восстановления финансовой системы, что позволит властям страны сесть за стол переговоров с международным валютным фондом.

Реформирование законодательства в первую очередь для борьбы с коррупцией является главным условием МВФ и Всемирного банка, при котором они согласятся предоставить Ливану кредиты на восстановление экономики. В свое время от подобной поддержки организации отказались именно из-за повсеместного взяточничества и кумовства, приводящих к огромным финансовым потерям в условиях и без того усугубляющегося кризиса. В настоящее время ведутся переговоры о предоставлении республике помощи, которые, как ожидается, завершатся в начале 2022 года.

После взрыва в порту Бейрута в 2020 году ситуация стала катастрофической — национальная валюта потеряла более 90% стоимости по отношению к доллару. Истощение денежных резервов вынудило власти сократить импорт топлива, медикаментов и лекарств. При этом в самой стране их производство рухнуло уже давно во многом благодаря той же «схеме Пронци» — закупать товар было выгоднее, чем создавать. Теперь же население страны страдает от одного из худших гуманитарных кризисов последних десятилетий, выход из которого правительство пока найти не в состоянии.

Президент Ливана назвал срок выхода страны из кризиса
Федеральное агентство новостей /

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