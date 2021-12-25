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Швеция повысила уровень боеготовности войск из-за ситуации на Украине

Армия
Швеция повысила уровень боеготовности войск из-за ситуации на Украине
wikipedia.org  /  Автор: Johannes Jansson/norden.org/CC BY 2.5

Стокгольм, 25 декабря. Главком шведских ВС Микаэль Бюден объявил о повышении уровня боеготовности войск из-за кризиса вокруг Украины.

В интервью газете Dagens Nyheter он сообщил, что считает исключительно серьезной возросшую напряженность, поэтому шведские ВС были приведены в полную готовность. По его словам, сложившаяся ситуация вокруг Украины вызывает у Стокгольма опасения.

«В условиях напряженности на Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях», — сообщил он.

Стоит отметить, что в последнее время страны Запада и Украина все чаще говорят о якобы готовящемся «российском вторжении». В Кремле неоднократно заявляли, что подобные высказывания не имеют ничего общего с действительностью. Там подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать.

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