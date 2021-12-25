Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 16:13
16:10
Общество
Более 60 богословов в Дагестане погибли в борьбе с терроризмом
16:07
Происшествия
Четверо неизвестных хулиганов жестоко избили посетителя бара в Тольятти
16:06
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о распределении ролей с Пугачевой в воспитании Лизы и Гарри
16:03
Происшествия
Сотрудники донского ГИБДД задержали беглецов из волгоградской колонии
16:03
Общество
Опубликовано видео опасной уборки крыши дома на Васильевском острове
16:03
Технологии
Создатель Signal обвинил Telegram в слабом уровне защиты данных
16:02
Армия
Журналист Рогаткин опубликовал уникальные кадры спасения штурмана Су-24M, сбитого в Сирии
16:01
Шоу-бизнес
Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Владиславе Галкине
15:59
Политика
Багдасаров призвал использовать опыт Польши для переброски всего юга Украины в помощь Донбассу
15:58
Политика
Лукашенко и Алиев по телефону обсудили отношения Белоруссии и Азербайджана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Washington Post: страны ЕС не могут прийти к единству в вопросе антироссийских санкций

Политика
Washington Post: страны ЕС не могут прийти к единству в вопросе антироссийских санкций
europarl.europa.eu  /  European Parliament

Вашингтон, 25 декабря. Участники Европейского союза до сих не выработали единую позицию по санкционным ограничениям в отношении Москвы, приводит слова европейских академиков издание The Washington Post.

Совсем недавно в Брюсселе приняли решение об очередном продлении санкций, которые были введены еще в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав материковой России. Однако никаких подвижек в вопросе усиления ограничений до сих пор нет.

Позиции стран разнятся. Даже ярые противники России в лице Польши и Эстонии не спешат выдвигать агрессивные предложения, так как в значительной степени зависят от экономических связей с Москвой.

На текущий момент можно наблюдать исключительно словесные предупреждения. Не так давно Брюссель пригрозил Москве жесткими экономическими мерами, если Россия «вторгнется» на Украину. Однако далеко не все в Европе разделяют подобную позицию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Washington Post: страны ЕС не могут прийти к единству в вопросе антироссийских санкций
санкции россия ес
Комментировать