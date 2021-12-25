Washington Post: страны ЕС не могут прийти к единству в вопросе антироссийских санкций

Вашингтон, 25 декабря. Участники Европейского союза до сих не выработали единую позицию по санкционным ограничениям в отношении Москвы, приводит слова европейских академиков издание The Washington Post.

Совсем недавно в Брюсселе приняли решение об очередном продлении санкций, которые были введены еще в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав материковой России. Однако никаких подвижек в вопросе усиления ограничений до сих пор нет.

Позиции стран разнятся. Даже ярые противники России в лице Польши и Эстонии не спешат выдвигать агрессивные предложения, так как в значительной степени зависят от экономических связей с Москвой.

На текущий момент можно наблюдать исключительно словесные предупреждения. Не так давно Брюссель пригрозил Москве жесткими экономическими мерами, если Россия «вторгнется» на Украину. Однако далеко не все в Европе разделяют подобную позицию.