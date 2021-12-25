Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 16:13
16:10
Общество
Более 60 богословов в Дагестане погибли в борьбе с терроризмом
16:07
Происшествия
Четверо неизвестных хулиганов жестоко избили посетителя бара в Тольятти
16:06
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о распределении ролей с Пугачевой в воспитании Лизы и Гарри
16:03
Происшествия
Сотрудники донского ГИБДД задержали беглецов из волгоградской колонии
16:03
Общество
Опубликовано видео опасной уборки крыши дома на Васильевском острове
16:03
Технологии
Создатель Signal обвинил Telegram в слабом уровне защиты данных
16:02
Армия
Журналист Рогаткин опубликовал уникальные кадры спасения штурмана Су-24M, сбитого в Сирии
16:01
Шоу-бизнес
Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Владиславе Галкине
15:59
Политика
Багдасаров призвал использовать опыт Польши для переброски всего юга Украины в помощь Донбассу
15:58
Политика
Лукашенко и Алиев по телефону обсудили отношения Белоруссии и Азербайджана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байден и Псаки стали кандидатами на премию «Идиот года» по версии American Spectator

Политика
Байден и Псаки стали кандидатами на премию «Идиот года» по версии American Spectator
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 25 декабря. Издание The American Spectator опубликовало список номинантов на ежегодную премию «Идиот года», куда вошли топовые американские политики.

Список из 13 человек составил журналист, политический сатирик и писатель Итсу Диас. Он обосновал попадание известных политиков в перечень их псевдо-достижениями. По его словам, в этом году конкуренция оказалась очень жесткой, поэтому пришлось не ограничиваться.

Так, в номинанты на премию «Идиот года» попали пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, «дедушка в постоянной прострации» президент США Джо Байден, «хозяин мясной лавки по соседству» Билл Гейтс, «растерявший былой престиж» генсек ООН Антониу Гутерреш, а также спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси и даже «пропавший без вести» глава КНДР Ким Чен Ын.

Байден и Псаки стали кандидатами на премию «Идиот года» по версии American Spectator
instagram.com / @joebiden

Американцы поддержали практически все кандидатуры и высказали свое мнение о номинантах. Комментаторы буквально подняли на смех некоторых из них, особенно досталось Байдену.

«Вы правы: это многолюдное состязание, конкуренция жесткая, гонка бешеная», — написал пользователь под ником Todd Hyatt.

«Отличный список номинантов! Я бы только убрал из него Байдена. Он не может претендовать на премию "Идиот года", потому что много лет назад он поместил себя в "Зал идиотской славы"», — иронично высказался Sam Topeka.

Ранее сотрудник Командования воздушно-космической обороны Северной Америки намеренно обидел Байдена, но хозяин Белого дома даже не понял этого. Во время телефонного разговора с Байденом американский военный употребил обращение, полюбившееся критически настроенным к американскому президенту людям.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден и Псаки стали кандидатами на премию «Идиот года» по версии American Spectator
сша байден премия псаки
Комментировать