Байден и Псаки стали кандидатами на премию «Идиот года» по версии American Spectator

Вашингтон, 25 декабря. Издание The American Spectator опубликовало список номинантов на ежегодную премию «Идиот года», куда вошли топовые американские политики.

Список из 13 человек составил журналист, политический сатирик и писатель Итсу Диас. Он обосновал попадание известных политиков в перечень их псевдо-достижениями. По его словам, в этом году конкуренция оказалась очень жесткой, поэтому пришлось не ограничиваться.

Так, в номинанты на премию «Идиот года» попали пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, «дедушка в постоянной прострации» президент США Джо Байден, «хозяин мясной лавки по соседству» Билл Гейтс, «растерявший былой престиж» генсек ООН Антониу Гутерреш, а также спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси и даже «пропавший без вести» глава КНДР Ким Чен Ын.

instagram.com / @joebiden

Американцы поддержали практически все кандидатуры и высказали свое мнение о номинантах. Комментаторы буквально подняли на смех некоторых из них, особенно досталось Байдену.

«Вы правы: это многолюдное состязание, конкуренция жесткая, гонка бешеная», — написал пользователь под ником Todd Hyatt.

«Отличный список номинантов! Я бы только убрал из него Байдена. Он не может претендовать на премию "Идиот года", потому что много лет назад он поместил себя в "Зал идиотской славы"», — иронично высказался Sam Topeka.

Ранее сотрудник Командования воздушно-космической обороны Северной Америки намеренно обидел Байдена, но хозяин Белого дома даже не понял этого. Во время телефонного разговора с Байденом американский военный употребил обращение, полюбившееся критически настроенным к американскому президенту людям.