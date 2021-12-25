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«Севмаш» планирует завершить госиспытания подлодки спецназначения «Белгород» в 2022 году

Армия
«Севмаш» планирует завершить госиспытания подлодки спецназначения «Белгород» в 2022 году
ТАСС  /  Кулешов Олег

Москва, 25 декабря. Госиспытания подводной лодки «Белгород», которая станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон», завершатся в 2022 году.

Генеральный директор предприятия «Севмаш» Николай Будниченко сообщил журналистам, что подлодка специального назначения «Белгород» уже приступила к государственным испытаниям. По его словам, они завершатся уже в следующем году. Стоит отметить, что первый носитель подводных беспилотников «Посейдон» был спущен на воду в конце апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что новый российский подводный аппарат с ядерной энергоустановкой станет ответом на агрессивные действия США в отношении РФ. По словам экспертов, это оружие обоснованно вызывает беспокойство в Пентагоне.

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