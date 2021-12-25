Горбачев указал на правильность решения по сложению полномочий главы СССР

Москва, 25 декабря. Решение покинуть пост президента СССР было единственным правильным в сложившейся ситуации, заявил последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

По его словам, время перед развалом СССР выдалось особенно тяжелым.

«Это были черные дни Союза и России. И черные дни для меня, хотя я не терял самообладания. Я подписал указ о сложении полномочий президента СССР, считаю, что поступить иначе я не имел права», — сказал он.

Оставаться на посту президента силовыми методами было нецелесообразно. Такой сценарий развития событий мог привести к острому конфликту в гражданском обществе. Ситуация могла закончиться непредсказуемо, резюмировал он.

Ранее Горбачев признался, что Советский Союз можно было сохранить. Такая возможность была даже после путча 1991 года. Многие республики СССР готовы были на это пойти.