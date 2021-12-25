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Путин и Вучич по телефону обсудили перспективы поставок российского газа в Сербию

Экономика
Путин и Вучич по телефону обсудили перспективы поставок российского газа в Сербию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с сербским лидером Александром Вучичем реализацию совместных проектов в энергетике и поставки российского природного газа в Сербию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как заверил Путин, согласно договору, у Сербии будет достаточно голубого топлива этой зимой, передает пресс-служба Вучича. Также главы двух стран в ходе телефонного разговора отметили, что по тематике поставок сырья налажена системная работа, позволяющая обеспечить энергоснабжение Сербии, добавили в Кремле.

Александр Вучич ранее связал безответственность европейских политиков с подорожанием газа. При этом Сербия, по его словам, экономит порядка 8,6 млн евро каждый день благодаря контрактам с Российской Федерацией.

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путин сербия газ вучич энергетика
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