«Это была моя любимая страна»: Бортко рассказал, почему Горбачев не смог спасти СССР

Ровно 30 лет назад подошла к концу история СССР. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев в телевизионном эфире объявил о своей отставке с поста президента СССР. А развевающийся над Кремлем привычный красный флаг как ни в чем не бывало заменили российским триколором. Как жилось в Стране Советов и была ли ее гибель неизбежна, рассказал в беседе с ФАН знаменитый режиссер, народный артист России Владимир Бортко.

— Владимир Владимирович, грустно ли Вам осознавать, что ровно 30 лет назад исчез великий Союз Советских Социалистических Республик?

— Я жил почти всю жизнь в СССР, и это была моя любимая страна. Эта страна родная, но могу сказать только одно, что это было, на мой взгляд, абсолютное, полное достижение, вершина российской государственности, но жить там было довольно неудобно по разным причинам: по причине невыезда никуда и по причине просто отсутствия элементарных товаров. Да, конечно, мы делали практически все, но выехать из страны было довольно тяжело. Почему делали все? И это бич, существующий и сейчас в России. Да по одной простой причине, что все, что не делается на территории России, будет всегда дороже, чем в Европе, а тем более в Китае. И это в силу нашего географического положения. А значит, выход у нас только один: либо если открыть выход, то тогда это возможно сразу распад страны, если нет, то это замыкание границ. Что сейчас и происходит. Но жить с полностью закрытыми границами — это тяжеловато.

— Как Вы считаете, была ли возможность сохранить СССР или развал был логичным и неизбежным концом?

— Да, конечно, можно было сохранить СССР. Но нужен был тогда сильный лидер. И проблема нашей России всегда в сильном лидере. Если лидер сильный, то оппозиция не мешает и Россия существует. А если лидер слабый, то тогда происходит то, что случилось с СССР. Вот нам Николай II и вот нам Михаил Горбачев, а сильный лидер Петр I — и пожалуйста: страна наша развивалась и росла. И все сильные лидеры — они сохраняют и укрепляют страну, а слабые приводят ее к распаду. Так вот, если бы 30 лет назад был сильный лидер, который бы мог собрать республики... В данном случае Владимир Путин отлично выполняет эту функцию. Подчеркну, что без лидера сохранить СССР было нельзя. Наша страна предполагает всегда «царя-батюшку», так как у нас на территории разнообразное количество народов и конфессий. И с этим может справиться только лидер, ведь на нем все держится.

Global Look Press / Boris Kavashkin/Global Look Press

— Выходит, что Горбачев проиграл лидеру Ельцину?

— Борис Ельцин пытался стать лидером. Но, к сожалению, он был не способен на это. Сколько он просидел-то и прокутил! Очень недолго. Лидер у нас есть сейчас, пожалуйста, это существующий президент. Нравится он кому-то или не нравится, но тем не менее он хорошо держит страну.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

— В свежем интервью Михаил Горбачев заявил, что в распаде СССР были заинтересованы разные зарубежные силы и развал Союза стал для них подарком на Рождество. Так может, дело не в лидерстве все-таки?

— Бесспорно, что сторонние западные силы всегда заинтересованы в распаде нашей страны. Просто нужно было понять тому же Горбачеву это раньше, чем сейчас, и страна целее была бы. Естественно, распаду СССР радовались в Администрации президента США [Джорджа] Буша-старшего, что погиб политический противник. Для них это была радость большая. Жизнь простая вещь: дважды два — это четыре. И через эту простую формулу можно смотреть на все. И через нее можно объяснять что-то. Есть геополитика, есть положение страны, есть основа: на чем страна держится и почему она существует. И Россия существует потому, что у нее есть сильный лидер, повторю, это основа.

youtube.com / Prt Scr

— Я хоть и не жила сознательную жизнь в СССР, а только родилась в нем, но даже мне было грустно узнать, что гордо реявший над Кремлем красный флаг был буднично и совсем незаметно спущен и заменен российским триколором. И именно этот момент стал символом смерти Страны Советов. Вам не обидно, что именно так это случилось?

— Ну уж, скажете тоже. За что обидно?! Я собственными глазами видел, как это происходило, как с флагштока над Кремлем спускали красный советский флаг. И еще много народу это видели. И момент этот, конечно, снимали. И очень много хроник с этим моментом есть. И уж, прямо скажем, ничего трагичного в этом моменте нет совершенно. Повторю, что существование СССР — это высочайшее выражение российской государственности, но жить там было сложно.

Накануне в Думе предложили установить День памяти распада СССР. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, представитель ЛДПР Борис Чернышов. Для этого он предлагает внести поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах. В пояснительной записке к проекту Чернышов назвал распад СССР главной геополитической катастрофой ХХ века, которая привела к «дезинтеграции в различных сферах жизни», обострению политического и экономического кризиса и возникновению межнациональных конфликтов.