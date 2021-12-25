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Österreich: экс-канцлер Австрии Курц намерен работать на частную компанию в США
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Österreich: экс-канцлер Австрии Курц намерен работать на частную компанию в США

Политика
Österreich: экс-канцлер Австрии Курц намерен работать на частную компанию в США
wikipedia.org

Вена, 25 декабря. Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц намерен работать на частную компанию в Соединенных Штатах, сообщила газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем окружении.

Журналисты отметили, что австрийский политик собирается поехать в США уже в конце января 2022 года. Уточняется, что его рабочий контракт с одной из частных фирм был подписан еще перед католическим Рождеством. Курц будет работать в области инвестиций, а его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро, добавили в издании. Однако название компании не уточняется.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что уход Курца из политики ознаменует непростые времена для Австрийской народной партии. По данным журналистов, снижение рейтинга политсилы, которое началось еще при Курце, будет только усиливаться на фоне пандемии коронавируса. Авторы статьи не исключили, что он намеренно ушел, чтобы ухудшение рейтинга не связывали с его персоной.

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сша австрия курц
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