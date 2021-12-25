Модернизированные Opel Astra и Opel Grandland выйдут на рынок РФ в 2022 году

Москва, 25 декабря. Немецкая компания Opel готовит к выходу на российский рынок сразу несколько новинок. Об этом рассказали представители баварской марки.

Так, в грядущем году Opel привезет в Россию сменивший поколение Opel Astra. Модель будет выглядеть более современно, а также получит новую архитектуру от концерна Stellantis.

Вторая новинка для авторынка РФ — усовершенствованный Opel Grandland, опять же в новой фирменной стилистике немецкой марки. Более того, рассматривается также появление в России кроссовера Mokka, построенного на архитектуре CMP альянса PSA.

Российский рынок легковых автомобилей в 2022 году способен сократиться на 1,3%. На это указывает базовый прогноз аналитиков Russian Automotive Research. Согласно их ожиданиям, продажи в будущем году составят 1,5 млн машин.