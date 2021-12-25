Bloomberg: высокие цены на газ сохранятся до начала 2023 года

Москва, 25 декабря. Беспрецедентно высокие цены на газ сохранятся и следующим летом, свидетельствуют форвардные контракты, на которые обратило внимание агентство Bloomberg. Трейдеры не исключают, что такая тенденция будет наблюдаться и до начала 2023 года.

Стоимость голубого топлива упала с рекордных 2150 долларов за тысячу кубометров до 1500 долларов, однако участники рынка не исключают, что кризис в ЕС будет длиться достаточно долго. Согласно документам, летние цены на сырье на этой неделе превысили 100 евро за 1 мегаватт-час.

При этом еще неделю назад форвардные цены на поставки газа летом 2022 года были ниже 90 евро за 1 мегаватт-час, а месяц назад — меньше 50 евро. Только весной 2023 года котировки вернутся к диапазону от 30 до 40 евро за 1 мегаватт-час, следует из данных Bloomberg.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что высокие газовые котировки, вероятно, сохранятся на максимальных уровнях и в 2022 году. Цена остается максимальной из-за дисбаланса спроса и предложения на энергетическом рынке.