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Bloomberg: высокие цены на газ сохранятся до начала 2023 года

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 14:03
Экономика
Bloomberg: высокие цены на газ сохранятся до начала 2023 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 декабря. Беспрецедентно высокие цены на газ сохранятся и следующим летом, свидетельствуют форвардные контракты, на которые обратило внимание агентство Bloomberg. Трейдеры не исключают, что такая тенденция будет наблюдаться и до начала 2023 года.

Стоимость голубого топлива упала с рекордных 2150 долларов за тысячу кубометров до 1500 долларов, однако участники рынка не исключают, что кризис в ЕС будет длиться достаточно долго. Согласно документам, летние цены на сырье на этой неделе превысили 100 евро за 1 мегаватт-час.

При этом еще неделю назад форвардные цены на поставки газа летом 2022 года были ниже 90 евро за 1 мегаватт-час, а месяц назад — меньше 50 евро. Только весной 2023 года котировки вернутся к диапазону от 30 до 40 евро за 1 мегаватт-час, следует из данных Bloomberg.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что высокие газовые котировки, вероятно, сохранятся на максимальных уровнях и в 2022 году. Цена остается максимальной из-за дисбаланса спроса и предложения на энергетическом рынке.

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bloomberg цены на газ форвардные контракты
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