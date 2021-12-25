Релиз сатиры «Не смотрите наверх» с Ди Каприо состоялся на Netflix

Лос-Анджелес, 25 декабря. Комедия «Не смотрите наверх» режиссера Адама МакКея стала доступна для зрителей. Цифровая премьера состоялась на стриминг-сервисе Netflix 24 декабря.

Новый проект МакКея — политическая сатира, основанная на его собственном сценарии. Картина также отметилась традиционно звездным составом: Леонардо Ди Каприо и Дженифер Лоуренс сыграли ученых, которые обнаружили свидетельства неминуемой катастрофы планетарного масштаба. На второстепенных ролях оказались Мэрил Стрип, Джона Хилл, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт и Тимоти Шаламе.

Критики прохладно встретили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм оценили всего на 55%. Зрители оказались более благосклонны к политической сатире и отдали картине 77%.

Netflix также планирует выпустить голливудскую новогоднюю комедию по мотивам картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Премьера фильма состоится 31 декабря.