Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 14:45
14:44
Происшествия
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5
14:44
Политика
Горбачев указал на правильность решения по сложению полномочий главы СССР
14:39
Происшествия
Водитель Renault и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Подмосковье
14:37
Экономика
Путин и Вучич по телефону обсудили перспективы поставок российского газа в Сербию
14:34
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в тюменской многоэтажке
14:34
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с мотоциклом в Алтайском крае
14:31
Весь мир
Суд Эквадора понизил возраст сексуального согласия до 14 лет
14:26
Общество
Движение на трассе М5 «Урал» в Мордовии ограничено из-за метели
14:26
Общество
Открытие станции «Технологический институт-1» в Петербурге перенесли на три месяца
14:23
Политика
Österreich: экс-канцлер Австрии Курц намерен работать на частную компанию в США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Релиз сатиры «Не смотрите наверх» с Ди Каприо состоялся на Netflix

Общество
Релиз сатиры «Не смотрите наверх» с Ди Каприо состоялся на Netflix
Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Лос-Анджелес, 25 декабря. Комедия «Не смотрите наверх» режиссера Адама МакКея стала доступна для зрителей. Цифровая премьера состоялась на стриминг-сервисе Netflix 24 декабря.

Новый проект МакКея — политическая сатира, основанная на его собственном сценарии. Картина также отметилась традиционно звездным составом: Леонардо Ди Каприо и Дженифер Лоуренс сыграли ученых, которые обнаружили свидетельства неминуемой катастрофы планетарного масштаба. На второстепенных ролях оказались Мэрил Стрип, Джона Хилл, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт и Тимоти Шаламе.

Критики прохладно встретили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм оценили всего на 55%. Зрители оказались более благосклонны к политической сатире и отдали картине 77%.

Netflix также планирует выпустить голливудскую новогоднюю комедию по мотивам картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Премьера фильма состоится 31 декабря.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Релиз сатиры «Не смотрите наверх» с Ди Каприо состоялся на Netflix
ди каприо netflix не смотрите наверх
Комментировать