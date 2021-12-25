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Запуск российской ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка снова перенесли

Наука
Запуск российской ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка снова перенесли
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 25 декабря. Пуск российской ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, которая должна была стартовать еще 24 декабря, снова перенесли.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил информационному агентству «Интерфакс», что запуск «Ангары-А5» должен состояться до конца текущего года. Причины переноса старта ракеты-носителя не называются. Стоит отметить, что запустить ее планировалось 23 декабря, однако позднее пуск был перенесен на 24 декабря, а затем еще на сутки.

Ранее сообщалось, что первые запуски сверхтяжелых ракет «Ангара» Роскосмос планирует осуществить в 2026 году. В госкорпорации заявили, что новые ракеты способны выводить в космос до 27 тонн груза.

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