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Бой Джигурды и Шпака завершился разбитыми до крови лицами

Спорт
Бой Джигурды и Шпака завершился разбитыми до крови лицами
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 25 декабря. Актер Никита Джигурда и спортсмен Александр Шпак стали главными действующими лицами прошедшего боя поп-MMA, который завершился разбитыми лицами у обоих участников.

Джигурда не впервые появляется в октагоне. Прошлым соперником артиста был депутат Виталий Милонов, на этот раз его противником стал 40-летний Шпак. Спортсмен легко справился с актером, который к тому же признался NEWS.ru, что совсем не готовился к поединку.

«Я совершил тот подвиг, который мало кто совершил бы в данной ситуации. Я не тренировался перед боем сознательно, не ходил в зал и не бил грушу. Я же готовил этот спектакль как своеобразную церемониальную магию, мистерию», — заявил Джигурда.

Бой Джигурды и Шпака завершился разбитыми до крови лицами
Prt Scr rutube.ru / Наше Дело

Джигурда рассказал, что Шпак «обладает тонкой и ранимой душой, которую защищает броней телесного скафандра и занятиями спортом». Он отметил, что не имел претензий к противнику, скорее, хотел ему помочь. Артист подчеркнул, что у него это получилось.

Ранее жена Джигурды Марина Анисина показал 12-летнего сына Мика-Анжеля-Криста, который занимается теннисом. Она заявила, что мальчик унаследовал гены папы и любит устраивать шоу после тренировок, передает «Вечерняя Москва».

Джигурда ранее заявил о возможности проведения боя-реванша с Шпаком. По словам артиста, ответный поединок может пройти в Грозном.

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джигурда бой шпак
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