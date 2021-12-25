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Американский военный в прямом эфире оскорбил Байдена на Рождество

Политика
Американский военный в прямом эфире оскорбил Байдена на Рождество
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 25 декабря. Сотрудник Командования воздушно-космической обороны Северной Америки намеренно обидел президента Соединенных Штатов Джо Байдена, но хозяин Белого дома даже не понял этого. Таким мнением поделились в газете The New York Post.

Во время телефонного разговора с Байденом американский военный употребил обращение, полюбившееся критически настроенным к американскому президенту представителям.

«Счастливого Рождества и вперед, Брэндон», – заявил военный.

Однако вместо того, чтобы оскорбиться, указали в The New York Post, лидер Соединенных Штатов повторил за ним: «Вперед, Брэндон».

Известно, что этот слоган появился благодаря осенним гонкам NASCAR в Алабаме, когда один из журналистов не смог разобрать крики толпы и ему показалось, что она приветствует победителя Брэндона Брауна, хотя на самом деле это был призыв: «К черту Байдена».

Ранее сообщалось, что у российского президента Владимира Путина нет в планах поздравить американского коллегу Джо Байдена с католическим Рождеством. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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