Вашингтон, 25 декабря. Сотрудник Командования воздушно-космической обороны Северной Америки намеренно обидел президента Соединенных Штатов Джо Байдена, но хозяин Белого дома даже не понял этого. Таким мнением поделились в газете The New York Post.

Во время телефонного разговора с Байденом американский военный употребил обращение, полюбившееся критически настроенным к американскому президенту представителям.

«Счастливого Рождества и вперед, Брэндон», – заявил военный.

Однако вместо того, чтобы оскорбиться, указали в The New York Post, лидер Соединенных Штатов повторил за ним: «Вперед, Брэндон».

Известно, что этот слоган появился благодаря осенним гонкам NASCAR в Алабаме, когда один из журналистов не смог разобрать крики толпы и ему показалось, что она приветствует победителя Брэндона Брауна, хотя на самом деле это был призыв: «К черту Байдена».

Ранее сообщалось, что у российского президента Владимира Путина нет в планах поздравить американского коллегу Джо Байдена с католическим Рождеством. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.