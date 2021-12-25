Американский корабль USS Milwaukee прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту

Вашингтон, 25 декабря. Корабль ВМС США USS Milwaukee был вынужден прервать морской поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа.

Отмечается, что ранее весь экипаж корабля был вакцинирован. В ВМС США не стали уточнять количество заболевших, но отметили, что у части заразившихся моряков легкие симптомы.

«USS Milwaukee литоральный боевой корабль типа Freedom, остается в порту, поскольку у ряда моряков анализы на COVID-19 дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что старший офицер ВМС США был уволен после отказа сделать прививку против COVID-19. Это первый случай увольнения на американском флоте из-за отказа от вакцинации.