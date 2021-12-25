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Военкор Сладков предложил лучший способ усмирить ВСУ, напомнив об исчезновении грузинской базы в Абхазии

Армия
Военкор Сладков предложил лучший способ усмирить ВСУ, напомнив об исчезновении грузинской базы в Абхазии
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 декабря. Предотвратить эскалацию конфликта и полностью усмирить Украину в Донбассе поможет необычная методика, примененная российскими миротворцами в Абхазии.

Небольшой экскурс в историю в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сделал военный корреспондент Александр Сладков, комментируя непростую ситуацию, сложившуюся на линии разграничения на юго-востоке Украине.

Он отметил, что украинские политики с их американскими кураторами пытаются сделать так, чтобы у России не осталось иного выбора, кроме прямого вмешательства в конфликт. США все еще надеются выставить РФ эдаким мировым агрессором с помощью Украины, которая все больше обостряет ситуацию в Донбассе. Рано или поздно Киев решится на большую провокацию, закрыв глаза на все риски ради разжигания крупного конфликта на своей территории. Однако украинская власть и даже их кураторы, в том числе и сотрудники ЦРУ, не знают о некоторых особенных методах воздействия, которые может применить Россия. Речь идет о «вежливых» точечных ударах по крупнейшим базам ВСУ в Донбассе, как бы странно это ни звучало.

Военкор Сладков предложил лучший способ усмирить ВСУ, напомнив об исчезновении грузинской базы в Абхазии
управление МЧС по республике Абхазия / Неизвестен

Сладков напомнил, что в 2008 году в Южной Осетии России пришлось применить силовой сценарий, чтобы защитить мирных граждан от грузинской агрессии. Все закончилось за несколько дней, но вооруженный конфликт все-таки был. Примерно в то же время была решена и проблема военного присутствия Грузии и в Абхазии. Однако там формально не прозвучало ни одного выстрела. Российские миротворцы применили предельно вежливую и, как показал опыт, сверхэффективную тактику.

«Я могу только на исторических примерах рассуждать, применяя свои знания о ситуации, к примеру, в Абхазии. В 2008 году получилось так, что в Южной Осетии прошли боевые действия, а в Абхазии все прошло тихо и спокойно. Как? На десятилетие событий я был там в командировке и доехал до местности, где когда-то стояли 9-10 грузинских баз, уже в самой Абхазии в Кодорском ущелье. Я выяснил, что произошло в 2008. Командиру самой крупной базы, которая была и арсеналом, позвонили представители миротворческого контингента РФ и сказали: «Товарищи, отойдите от своей базы подальше. У вас 10 минут». После этого там прогремели гром и молния. Пустую базу (грузины оказались благоразумны), как корова языком слизала, оставив лишь большую воронку. Остальные грузинские базы в Абхазии свернулись и эвакуировались в течение суток. Инцидент был исчерпан, а регион освобожден», — описал быстрое решение абхазского вопроса Сладков.

Военкор добавил, что это странное для любого не посвященного в тему исчезновение грузинской базы подсказывает лучший способ предотвратить эскалацию в Донбассе. Условия, конечно, во многом отличаются, но и Россия в вопросе высокотехнологичного и «убедительного» оружия с тех пор шагнула далеко вперед. В нынешней ситуации в Донбассе, по словам Сладкова, такие высокоточные удары по базам и пунктам принятия решений ВСУ видятся лучшим способом навсегда усмирить Украину с минимальными рисками начала большой войны.

Ранее депутат Михаил Делягин рассказал, какой валютный трюк «Газпрома» заставит США пойти на любые условия России.

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Все новости / Армия / Военкор Сладков предложил лучший способ усмирить ВСУ, напомнив об исчезновении грузинской базы в Абхазии
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