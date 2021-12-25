Политолог Бондаренко: Байден согласился на функционирование «СП-2» ради победы демократов

Киев, 25 декабря. Американский лидер Джо Байден согласился на функционирование газопровода «Северный поток — 2» ради победы Демократической партии на выборах в Конгресс США в 2022 году, рассказал политолог Константин Бондаренко.

Соответствующим заявлением он поделился в эфире интернет-канала «UkrLife». По его словам, для главы государства крайне важны промежуточные выборы в конгресс в следующем году.

«Байден соглашается на функционирование "Северного потока — 2", потому что основные лоббисты санкций против "Северного потока — 2" — американские энергетические корпорации, которые являются донорами республиканцев, а не демократов. Соответственно, ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" очень сильно бьет по их позициям и акциям, а значит и по возможностям спонсировать своих политических союзников», — подчеркнул Бондаренко.

Ранее политолог рассказал, что некоторые люди хотели бы устроить новый майдан на Украине. Однако в настоящее время это невозможно. По его словам, такая затея не будет плодотворной, поскольку у организаторов не хватит финансирования.