Более 60 авиарейсов задержаны или отменены в Москве из-за ухудшения погоды

Москва, 25 декабря. Авиарейсы в аэропортах Москвы отменены или задержаны в связи с ухудшением погодных условий. На это указывают данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Всего на фоне снегопада было отменено 13 авиарейсов. Три рейса должны были вылететь из аэропорта Внуково, один — из Домодедово, девять — из Шереметьево. Кроме того, был задержан 51 рейс. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, наземные и диспетчерские службы московских аэропортов продолжают осуществлять прием, отправку и обслуживание самолетов в сложных метеоусловиях.

Снегопад в Москве может продлиться вплоть до вечера. В результате ухудшения погодных условий горожане столкнулись с образованием пробок. Представители городского департамента транспорта призывают автовладельцев соблюдать осторожность во время движения. Отмечается, что в городе возможны незначительные локальные задержки транспорта.