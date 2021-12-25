В Боливии погибли 12 человек из-за сильных дождей

Ла-Пас, 25 декабря. В Боливии из-за сильных дождей погибли 12 человек. Паводок затопил тысячи гектаров урожая и вынудил эвакуироваться десятки семей из провинции Кочабамба.

#VideosLaJornada Las intensas lluvias registradas en diciembre batieron récords históricos en #Bolivia y provocaron, al menos 12 fallecidos, miles de damnificados, cientos de hectáreas de cultivos anegados y daños a la infraestructura carretera.https://t.co/t5RvrB0EQQ — La Jornada (@lajornadaonline) December 24, 2021

По данным синоптиков, осадки в декабре в Боливии превзошли исторические рекорды 2003 и 2013 годов. В высокогорном районе Оруро выпало 300 миллиметров на квадратный метр воды, когда предыдущий максимум составлял 44,2 миллиметра. В долинах к югу страны количество осадков достигло 242 миллиметров, когда самый большой предел за декабрь в предыдущие годы составлял 98 миллиметров. Причиной аномальных дождей называют климатический феномен Ла-Нинья, при котором происходит снижение температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

«Явление Ла-Нинья способствует очень динамичной картине циркуляции, принося довольно много влаги из Амазонки. Этот феномен сопровождается большим количеством осадков в Центральных Андах, что приводит к катастрофическим наводнениям на восточных равнинах», — об этом рассказал представитель Национальной службы метеорологии и гидрологии (Senamhi) Марисоль Португаль.

Семь из девяти провинций Боливии объявили «оранжевую тревогу» из-за дождей. В долинах Центральной части страны паводок затопил тысячи гектаров урожая и вынудил эвакуироваться десятки пострадавших семей из провинции Кочабамба. В Санта-Крус спасательные бригады извлекли тело девочки, которую смыло сильным потоком вод, и искали еще одного ребенка, который также пропал. Сезон дождей в Боливии находится в самом начале и продлится до марта.