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В Боливии погибли 12 человек из-за сильных дождей

Весь мир
В Боливии погибли 12 человек из-за сильных дождей
twitter.com  /  @UNGRD

Ла-Пас, 25 декабря. В Боливии из-за сильных дождей погибли 12 человек. Паводок затопил тысячи гектаров урожая и вынудил эвакуироваться десятки семей из провинции Кочабамба.

По данным синоптиков, осадки в декабре в Боливии превзошли исторические рекорды 2003 и 2013 годов. В высокогорном районе Оруро выпало 300 миллиметров на квадратный метр воды, когда предыдущий максимум составлял 44,2 миллиметра. В долинах к югу страны количество осадков достигло 242 миллиметров, когда самый большой предел за декабрь в предыдущие годы составлял 98 миллиметров. Причиной аномальных дождей называют климатический феномен Ла-Нинья, при котором происходит снижение температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

«Явление Ла-Нинья способствует очень динамичной картине циркуляции, принося довольно много влаги из Амазонки. Этот феномен сопровождается большим количеством осадков в Центральных Андах, что приводит к катастрофическим наводнениям на восточных равнинах», — об этом рассказал представитель Национальной службы метеорологии и гидрологии (Senamhi) Марисоль Португаль.

Семь из девяти провинций Боливии объявили «оранжевую тревогу» из-за дождей. В долинах Центральной части страны паводок затопил тысячи гектаров урожая и вынудил эвакуироваться десятки пострадавших семей из провинции Кочабамба. В Санта-Крус спасательные бригады извлекли тело девочки, которую смыло сильным потоком вод, и искали еще одного ребенка, который также пропал. Сезон дождей в Боливии находится в самом начале и продлится до марта.

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боливия дожди ла-нинья
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