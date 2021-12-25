Суд Эквадора понизил возраст сексуального согласия до 14 лет

Кито, 25 декабря. Пленум Конституционного суда Эквадора вынес вердикт о том, что несовершеннолетние от 14 лет имеют право давать согласие на вступление в половую связь. Об этом сообщается на официальной странице учреждения.

A diferencia de lo que algunos creen, el fallo de la @CorteConstEcu es loable.



Ecuador se abre a la discusión respecto del bien jurídico protegido en delitos sexuales (con el consentimiento como baremo para su determinación): libertad, indemnidad/integridad, intangibilidad. pic.twitter.com/366wOOpjO0 — Christian Gallo (@Chris_Gallo) December 23, 2021

Постановление № 13-18-CN/21 от 15 декабре 2021 года оправдало конституционный пересмотр пункта 5 статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому «в преступлениях сексуального характера согласие жертв меньше 18 лет является несущественным».

Конституционный суд вынес вердикт, что норма, установленная в законе, не соответствует правам подростков на свободное развитие личности, принятие свободных, осознанных, добровольных и ответственных решений в отношении их сексуальной идентичности, жизни и ориентации, а также право на частную жизнь, предусмотренные в пунктах 5, 9, 20 статьи 66 Конституции.

В связи с этим суд постановил, что «подростки от 14 лет способны давать согласие на вступление в сексуальные отношения».

Para tomar en cuenta si el consentimiento en una relación sexual es válido o no, a partir de los 14 años, se establecieron algunos parámetros ???????????? https://t.co/iUN8ykK8H9 pic.twitter.com/gYLPSitc6U — La Hora Ecuador (@lahoraecuador) December 24, 2021

При этом подчеркивается, что необходимо принять во внимание все обстоятельства, чтобы определить было ли совершено преступление сексуального характера по отношению к подросткам. Кроме того, в постановлении говорится о необходимости гарантировать право несовершеннолетних быть выслушанными.

Минимальный возраст согласия в Латинской Америке и Карибском бассейне колеблется между 12 и 18 годами. По данным ЮНИСЕФ, средний возраст составляет 15 лет.