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Церемония вывода подлодки «Генералиссимус Суворов» из эллинга состоялась на «Севмаше»

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 13:13
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Армия
Церемония вывода подлодки «Генералиссимус Суворов» из эллинга состоялась на «Севмаше»
Федеральное агентство новостей

Северодвинск, 25 декабря. Подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» вывели из эллинга на «Севмаше».

В сообщении пресс-службы предприятия говорится, что в торжественной церемонии принимали участие представители командования ВМФ РФ, органов власти и промышленности. Старт выводу второго серийного ракетоносца проекта «Борей-А» из эллинга дал гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов поздравил корабелов с очередной производственной победой и подчеркнул, что корабли проекта "Борей-А" уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны», — говорится в сообщении.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что новый подводный крейсер «Борей-А» принят в состав ВМФ РФ. Он отметил, что подлодка вооружена крылатыми ракетами «Булава».

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подлодка севмаш генералиссимус суворов
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