Москва, 25 декабря. Пользователи популярного интернет-портала Reddit активно обсуждают очередную волну истерии в западных СМИ касательно скорого «нападения» России на Украину.

Стоит отметить, что подобную риторику нагнетают не только информационные агентства, но и западные политики. Речь идет, в том числе о президенте США Джо Байдене, который пообещал предпринять экономические меры в случае реального «вторжения» российских войск на территорию Украины.

В Сети считают, что подобные нелепые вбросы выходят с завидной регулярностью. После очередной такой порции на Reddit началась натуральная истерика.

«Пора запасаться попкорном, я делал это уже 17 раз, то есть после каждого заявления о "нападении" России на Украину, однако ничего так и не произошло», — отметил один из комментаторов.

«Информацию о планируемом "нападении" распространяют те же СМИ, что публикуют фотографии НЛО», — иронично добавил другой.

В отличие от абстрактной риторики Запада президент России Владимир Путин предложил вполне конкретные гарантии безопасности. Речь идет о неприемлемости дальнейшего распространения НАТО в восточном направлении. В Кремле настаивают, что Запад должен в ближайшее время предоставить свой ответ.