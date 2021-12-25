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Пользователей Reddit рассмешили публикации западных СМИ о скорой «войне» России с Украиной

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 13:04
Политика
Пользователей Reddit рассмешили публикации западных СМИ о скорой «войне» России с Украиной
Фото пресс-службы ЗВО

Москва, 25 декабря. Пользователи популярного интернет-портала Reddit активно обсуждают очередную волну истерии в западных СМИ касательно скорого «нападения» России на Украину.

Стоит отметить, что подобную риторику нагнетают не только информационные агентства, но и западные политики. Речь идет, в том числе о президенте США Джо Байдене, который пообещал предпринять экономические меры в случае реального «вторжения» российских войск на территорию Украины.

В Сети считают, что подобные нелепые вбросы выходят с завидной регулярностью. После очередной такой порции на Reddit началась натуральная истерика.

«Пора запасаться попкорном, я делал это уже 17 раз, то есть после каждого заявления о "нападении" России на Украину, однако ничего так и не произошло», — отметил один из комментаторов.

«Информацию о планируемом "нападении" распространяют те же СМИ, что публикуют фотографии НЛО», — иронично добавил другой.

В отличие от абстрактной риторики Запада президент России Владимир Путин предложил вполне конкретные гарантии безопасности. Речь идет о неприемлемости дальнейшего распространения НАТО в восточном направлении. В Кремле настаивают, что Запад должен в ближайшее время предоставить свой ответ.

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украина россия reddit
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