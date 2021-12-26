Адвокат перечислила неочевидные схемы мошенничества на рынке недвижимости

Мир не стоит на месте, и преступный мир тоже. Сегодня многие аферы даже не кажутся таковыми, ведь формально их организаторы действуют в рамках «правового поля». Поэтому, заключая сделки на рынке недвижимости, люди запросто могут попасть впросак и потерять не только деньги, но и само жилье. Чтобы быть готовым к разным сценариям, адвокат Мария Сойту рассказала ФАН о нескольких схемах мошенничества и действиях, способных от них предостеречь.

В практике специалиста был случай, связанный с обжалованием преимущественного права покупки, где законным образом была нивелирована возможность выкупить имущество заинтересованной стороной. Юридическая неграмотность пострадавших привела к тому, что суд отказал людям в восстановлении прав, а все действия происходили более чем на правовом уровне.

«Уведомления направлялись через нотариуса, при этом вторая сторона была лишена возможности надлежаще акцептовать предложение, поскольку не могла доставить корреспонденцию до предлагающей стороны, — рассказывает адвокат. — В итоге заинтересованная сторона так и осталась, условно, в «коммуналке», а продавец реализовал свою долю посторонним лицам. При таких обстоятельствах всегда соглашайтесь на нотариальное заверение ответа, а для подстраховки обеспечьте на депозите сумму для покупки доли, чтобы было подтверждение намерения ее приобрести. Иначе суд откажет в признании сделки недействительной».

Из личного архива Марии Сойту /

На памяти Марии Сойту был еще один вопиющий случай, когда на основании фальсифицированного протокола собственников жилья злоумышленник произвел реконструкцию общего имущества, а именно — изменил проектировку фасада здания.

«Изначально было несколько отказов в возбуждении уголовного дела, пока человек сам не признал факт фальсификации в гражданском суде, что позволило использовать данные обстоятельства в повторном заявлении о возбуждении уголовного дела. Поэтому, как только вы поняли, что ваш дом реконструируют, незамедлительно собирайте коллектив и пишите жалобы в прокуратуру и органы, ответственные за выдачу разрешений на строительство и реконструкцию», — советует Сойту.

В завершение адвокат напоминает, что сегодня в силу развитости технологий многие сделки проходят в онлайн-формате, что несет с собой определенные риски. Например, из-за изменений в законодательстве срок владения квартирой в новостройке начинается не с момента регистрации права собственности, а с момента полной оплаты договора долевого участия. Логично, что в таком случае многие граждане не торопятся регистрировать права собственности на свою недвижимость, дабы не платить налоги на имущество.

«В связи с этим участились случаи «присвоения» собственности. Через регистрационные органы мошенники условно отслеживают такие объекты и получают на них незаконные документы, после чего регистрируют права на мнимых продавцов и в дальнейшем реализуют вполне добросовестным приобретателям, — говорит адвокат. — Поэтому пользуйтесь замечательной возможностью прийти в МФЦ и наложить запрет на регистрационные действия с принадлежащей вам недвижимостью без вашего участия, а именно — продажу по доверенности».

pixabay.com /

Ранее Мария Сойту рассказала о случаях «условного» мошенничества на рынке земельных участков. Так, из-за того что законодательством вводятся новые ограничения в оборотоспособности земельных участков, неграмотные приобретатели покупают земли, на которых фактически запрещено какое-либо строительство.