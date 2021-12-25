Китайский мастер керамики создает крохотную посуду

Житель китайской провинции Цзиндэчжэн прославился в TikTok тем, что создает керамические изделия удивительно маленьких размеров. Габариты самой крохотной посудины не превышают двух миллиметров.

Город Цзиндэчжэнь славится своей керамикой и давно обрел популярность среди ценителей культуры Китая. Но мастерская местного мастера изделий из глины Ван Вэньхуа отличается от других. Ведь его гончарный круг с легкостью может поместиться в ладони. Мужчина рассказал, что идея создания микро-шедевров пришла к нему раньше, чем понимание как их делать.

«Мои первые попытки были неудачными, ведь изделие очень маленькое, и даже отверстия в них тоже очень маленькие. Мне казалось, что мои руки слишком толстые и слишком большие», — вспоминает мастер.

Специальных инструментов для микро-гончарного искусства попросту не существует, поэтому Вэньхуа приходилось создавать их самостоятельно. В ход шли шпильки и стальная проволока. Все это затачивалось до остроты. Казалось бы, в таком деле не обойтись без увеличительных стекол и нанотехнологий, но мастер от всего отказывается, предпочитая «творить на глаз».

«Если я буду использовать вспомогательные инструменты или увеличительные стекла, то это ремесло потеряет смысл. Также я не собираюсь создавать керамические изделия размером меньше двух миллиметров, потому что они получатся настолько маленькими, что их невозможно будет рассмотреть», — поделился Ван.

Сейчас у китайского микро-гончара много поклонников в TikTok. По признанию мастера, восторженные комментарии придают ему силы для творчества.

«Я чувствую себя очень счастливым и гордым, потому что тот факт, что я могу привлечь так много внимания с помощью маленького кусочка глины, придает мне уверенность в том, что есть смысл продолжать заниматься этим долгие годы», — верит в будущее своего дела Ван Вэньхуа.

Секретом своего успеха Ван считает упорство. Несмотря на череду неудач, он продолжал упорно трудиться и добился желаемого результата.