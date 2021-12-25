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«Севмаш» анонсировал закладку двух подводных крейсеров «Борей-А»

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 13:02
Армия
«Севмаш» анонсировал закладку двух подводных крейсеров «Борей-А»
Пресс-служба ПО Севмаш

Северодвинск, 25 декабря. Специалисты предприятия «Севмаш» построят два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А».

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что в настоящее время предприятие ожидает подписания контракта на создание еще одной пары стратегических ракетоносцев для ВМФ РФ. Они будут построены в рамках госпрограммы вооружения.

«Их закладка должна состояться на "Севмаше" в 2023 году», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что они станут одиннадцатой и двенадцатой по счету подлодками класса «Борей». После завершения их строительства общее число субмарин данного проекта в составе российского флота возрастет до 12 единиц.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот РФ усилят четырьмя субмаринами проекта 885М «Ясень-М» и проекта 955 «Борей-А». Они позволят значительно укрепить морскую составляющую российских ядерных сил.

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