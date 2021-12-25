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США и Израиль не исключают решение «иранского ядерного вопроса» ударом по Тегерану

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 15:58
Весь мир
США и Израиль не исключают решение «иранского ядерного вопроса» ударом по Тегерану
 /  Федеральное агентство новостей

Весь год администрация президента США Джозефа Байдена утопала во внутренних проблемах: «домашний терроризм», оппозиционная деятельность «красных штатов», где у власти республиканцы, стихийные бедствия, неспособность достичь соглашения по лимиту государственного долга и финансированию работы правительства. Все это отвлекало демократов от выработки взвешенного, продуманного и стратегически верного внешнеполитического курса и возможно, было причиной катастрофической неудачи в Афганистане.

Наряду с афганским вопросом, нерешенной остается ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана: время идет, а Тегеран, несмотря на санкции, понемногу продвигается в создании собственного ядерного оружия. Это беспокоит Израиль, военно-политическое руководство которого прорабатывает и теперь уже демонстративно заявляет о возможности силового решения проблемы — путем нанесения ракетно-бомбовых ударов по ключевым ядерным объектам Ирана.

В Вашингтоне понимают, что ситуация начинает пахнуть жареным. Чтобы не случилось очередного дипломатического провала, советник по национальной безопасности США Джейкоб Салливан 22 декабря совершил официальный визит в Израиль, где провел встречи с президентом, премьер-министром и другими высокопоставленными израильскими государственными деятелями.

Что означают эти переговоры и как Соединенные Штаты намерены решить иранский вопрос? Попробуем разобраться. Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась спрогнозировать итоги предстоящий переговоров в Вене по ядерной программе Ирана.

Иран готовится к худшему

Для западных государств и их союзников вопрос предотвращения разработки Ираном собственного ядерного оружия вырос до критических масштабов. Переговоры в Вене, новый раунд которых запланирован на 27 декабря, пока не дают никаких ощутимых результатов: Тегеран с каждым разом выдвигает новые требования, отказываясь пойти на уступки. Несмотря на сообщения СМИ о том, что стороны отошли от опасной возможности полного срыва переговоров, администрация США не убирает в дальний ящик «возможные дополнительные ограничительные меры» против Ирана.

«Президент Джо Байден попросил свою команду быть готовыми на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы будем вынуждены обратиться к другим вариантам», — заявила пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки.

Иран, похоже, все эти угрозы не беспокоят: президент страны Эбрахим Раиси 12 декабря представил парламенту Ирана проект бюджета на 2022-2023 годы., который сразу составлен исходя из дальнейшего продолжения западных санкций. По мнению официального Тегерана, государственную экономику будет ждать значительной рост и без снятия санкций или существенного увеличения доходов от продажи углеводородов.

В частности, принятый ранее бюджет на 2021-2022 годы предполагал экспорт нефти в размере 2,3 миллиона баррелей в день, — однако, согласно новому проекту, Тегеран планирует экспортировать всего 1,2 миллиона. Сокращение поставок Иран намерен компенсировать ожидаемым повышением на 20% долларовой цены на нефть, а также полным отказом от официального обменного курса в 42 000 иранских риалов за доллар, в пользу рыночного курса — 300 000 иранских риалов за доллар. Несмотря на скромные доходы от продажи нефтепродуктов, правительство ожидает 8% роста национального дохода в условиях восстановления после пандемии коронавируса.

В качестве дополнительного способа демонстрации силы, решительности на переговорах 27 декабря, а также готовности к худшему сценарию их развития, 20 декабря Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) начал гибридное учение «Великий пророк — 17» на северном берегу Персидского залива. В ходе мероприятия планируется провести стрельбы по морским и наземным целям с использованием боевых дронов, противокорабельных крылатых ракет и баллистических ракет класса «земля-земля» малой дальности.

Все это косвенно подтверждает убежденность Раиси в том, что европейские банки и администрация США не позволят его стране вернуться в мировую финансовую систему. Следовательно, иранское правительство не видит ни политической, ни экономической необходимости идти на существенные уступки Соединенным Штатам и их партнерам в Европе в вопросах развития ядерной энергетики.

Что беспокоит Израиль?

Самоуверенное поведение Ирана, разумеется, сильно обеспокоило Израиль. В декабре после начала учений «Великий пророк — 17» Иерусалим еще больше укоренился во мнении, что единственный способ хоть как-то сдерживать Тегеран — не только продолжать, но и усиливать жесткое санкционное давление в его отношении.

Высокопоставленные представители Тель-Авива еще в ноябре объявили, что возврат к ядерной сделке между Тегераном и ключевыми мировыми державами не помешает Ирану получить атомное оружие:

«Даже при возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий, по самым консервативным оценкам, Иран будет обладать ядерным потенциалом в течение пяти лет. Никакие дипломатические шаги или соглашения не остановят иранскую ядерную программу. Это проблема международного сообщества, и, в первую очередь, наша проблема. Иран несколько раз заявлял о том, что его цель - уничтожение Израиля. Они действительно так считают», - сообщил министра финансов Израиля Авигдор Либерман.

США и Израиль не исключают решение «иранского ядерного вопроса» ударом по Тегерану
Global Look Press / Ilia Yefimovich / dpa

Поэтому 28 ноября премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предупредил, что в случае успеха переговоров в Вене, Израиль сохранит свободу действий и не будет обременен соблюдением СВПД.

Что касается Соединенных Штатов, Беннетт выразил неудовлетворенность поведением представителей администрации Байдена в этом вопросе:

«Американцы говорят нам одно, а через несколько часов — совершенно обратное. Израиль чрезвычайно обеспокоен готовностью Вашингтона снять санкции и разрешить финансовый поток в Иран в обмен на недостаточные ограничения по ядерной программе Тегерана. Мы всячески стараемся донести эту мысль до США, а также для других стран, ведущих переговоры с Ираном», — заявил Беннетт.

В Вашингтоне, где в Конгрессе есть сильное израильское лобби, обеспокоенность Иерусалима, разумеется, услышали, поэтому 22 декабря советник по национальной безопасности США Джейкоб Салливан отправился с официальным визитом в Израиль.

Три сценария

В Израиле Салливан встречался с четырьмя наиболее влиятельными израильскими лицами, ответственными за принятие ключевых внешнеполитических решений: с премьер-министром Нафтали Беннеттом, президентом Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Яиром Лапидом и главой оборонного ведомства Бени Ганцом.

В ходе переговоров Салливан обрисовал три возможных сценария итогов заседания 27 декабря в Вене:

  • возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий, разработанного в 2015 году;
  • заключение временного соглашения с Ираном на следующих условиях: Иран полностью замораживает все проекты по развитию ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США;
  • срыв переговоров и введение новых ограничительных мер в отношении Тегерана.

США и Израиль не исключают решение «иранского ядерного вопроса» ударом по Тегерану
wikipedia.org /

Насчет первого варианта Иерусалим уже высказался: Израиль не намерен признавать СВПД и не будет ограничивать свои действия условиями соглашения.

Второй пункт был отклонен Беннеттом, Лапидом и Ганцом. По мнению израильских политиков, Иран слишком близок к полному обогащению урана, поэтому никакого смысла в снятии санкций и предоставлении Ирану доступа к мировой финансовой системе нет. Кроме того, Иерусалим не хочет, чтобы подобное соглашение реанимировало иранскую экономику и снабдило Тегеран деньгами для поддержки противников Израиля. Примечательно, что на временные меры не согласится и Эбрахим Раиси, который настаивает, что Иран должен получить полное и окончательное снятие санкций за его готовность следовать сделке 2015 года.

Таким образом, сторонам остается третье — провал переговоров и ужесточение санкционной политики в отношении Тегерана. Сам Салливан также придерживается третьего варианта и по предстоящим венским переговорам настроен скептически: советник по национальной безопасности считает, что соглашения достигнуть не удастся. По крайней мере, в декабре.

При этом, Салливан поспешил успокоить своих израильских партнеров, заверив их в том, что тянуть с иранским вопросом Соединенные Штаты больше не намерены. В ходе выступления перед представителями прессы, Салливан сообщил, что ждать осталось несколько недель:

«Мы не называем дату публично, но я могу вам сказать, что за закрытыми дверями мы обсуждаем временные рамки. Они небольшие. Речь идет о нескольких неделях».

Такие заявления начинают звучать особенно зловеще, если вспомнить слова командующего Центральным командованием вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, произнесенные им в ноябре этого года:

«Президент сказал, что у Ирана не будет ядерного оружия. Сейчас этим вопросом занимаются дипломаты, но у Центрального командования всегда есть другие варианты действий, которые могут быть воплощены в жизнь, если потребуется».

Маккензи, безусловно, намекает на решение иранского вопроса силовым путем. Если сложить все высказывания официальных лиц США и Израиля, проанализировать действия Ирана, учесть горький опыт предыдущих венских переговоров и провести под ними общую черту, можно предположить, что военный конфликт с Ираном — вполне реальный сценарий развития сложившейся ситуации.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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