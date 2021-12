Весь год администрация президента США Джозефа Байдена утопала во внутренних проблемах: «домашний терроризм», оппозиционная деятельность «красных штатов», где у власти республиканцы, стихийные бедствия, неспособность достичь соглашения по лимиту государственного долга и финансированию работы правительства. Все это отвлекало демократов от выработки взвешенного, продуманного и стратегически верного внешнеполитического курса и возможно, было причиной катастрофической неудачи в Афганистане.

Наряду с афганским вопросом, нерешенной остается ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана: время идет, а Тегеран, несмотря на санкции, понемногу продвигается в создании собственного ядерного оружия. Это беспокоит Израиль, военно-политическое руководство которого прорабатывает и теперь уже демонстративно заявляет о возможности силового решения проблемы — путем нанесения ракетно-бомбовых ударов по ключевым ядерным объектам Ирана.

В Вашингтоне понимают, что ситуация начинает пахнуть жареным. Чтобы не случилось очередного дипломатического провала, советник по национальной безопасности США Джейкоб Салливан 22 декабря совершил официальный визит в Израиль, где провел встречи с президентом, премьер-министром и другими высокопоставленными израильскими государственными деятелями.

Israeli NSA Hulata & I led a U.S.-Israel Strategic Consultative Group & affirmed that U.S. & Israel are aligned in our determination to ensure Iran never gets a nuclear weapon & agreed to deepen our close dialogue on regional security in the new year. https://t.co/p45U0dTXT7 pic.twitter.com/rBxLiaatLd — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) December 22, 2021

Что означают эти переговоры и как Соединенные Штаты намерены решить иранский вопрос? Попробуем разобраться. Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась спрогнозировать итоги предстоящий переговоров в Вене по ядерной программе Ирана.

Иран готовится к худшему

Для западных государств и их союзников вопрос предотвращения разработки Ираном собственного ядерного оружия вырос до критических масштабов. Переговоры в Вене, новый раунд которых запланирован на 27 декабря, пока не дают никаких ощутимых результатов: Тегеран с каждым разом выдвигает новые требования, отказываясь пойти на уступки. Несмотря на сообщения СМИ о том, что стороны отошли от опасной возможности полного срыва переговоров, администрация США не убирает в дальний ящик «возможные дополнительные ограничительные меры» против Ирана.

«Президент Джо Байден попросил свою команду быть готовыми на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы будем вынуждены обратиться к другим вариантам», — заявила пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки.

Иран, похоже, все эти угрозы не беспокоят: президент страны Эбрахим Раиси 12 декабря представил парламенту Ирана проект бюджета на 2022-2023 годы., который сразу составлен исходя из дальнейшего продолжения западных санкций. По мнению официального Тегерана, государственную экономику будет ждать значительной рост и без снятия санкций или существенного увеличения доходов от продажи углеводородов.

В частности, принятый ранее бюджет на 2021-2022 годы предполагал экспорт нефти в размере 2,3 миллиона баррелей в день, — однако, согласно новому проекту, Тегеран планирует экспортировать всего 1,2 миллиона. Сокращение поставок Иран намерен компенсировать ожидаемым повышением на 20% долларовой цены на нефть, а также полным отказом от официального обменного курса в 42 000 иранских риалов за доллар, в пользу рыночного курса — 300 000 иранских риалов за доллар. Несмотря на скромные доходы от продажи нефтепродуктов, правительство ожидает 8% роста национального дохода в условиях восстановления после пандемии коронавируса.

В качестве дополнительного способа демонстрации силы, решительности на переговорах 27 декабря, а также готовности к худшему сценарию их развития, 20 декабря Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) начал гибридное учение «Великий пророк — 17» на северном берегу Персидского залива. В ходе мероприятия планируется провести стрельбы по морским и наземным целям с использованием боевых дронов, противокорабельных крылатых ракет и баллистических ракет класса «земля-земля» малой дальности.

Thread on the IRGC Great Prophet 17 drills that started on Dec 20, in the Iran in Bushehr, Hormozgan, Khuzestan provinces, waters of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz.

Multiple of launches of the different Iranian ballistic and cruise misisles pic.twitter.com/7SVRY1qDhe — Yuri Lyamin (@imp_navigator) December 21, 2021

Все это косвенно подтверждает убежденность Раиси в том, что европейские банки и администрация США не позволят его стране вернуться в мировую финансовую систему. Следовательно, иранское правительство не видит ни политической, ни экономической необходимости идти на существенные уступки Соединенным Штатам и их партнерам в Европе в вопросах развития ядерной энергетики.

Что беспокоит Израиль?

Самоуверенное поведение Ирана, разумеется, сильно обеспокоило Израиль. В декабре после начала учений «Великий пророк — 17» Иерусалим еще больше укоренился во мнении, что единственный способ хоть как-то сдерживать Тегеран — не только продолжать, но и усиливать жесткое санкционное давление в его отношении.

Высокопоставленные представители Тель-Авива еще в ноябре объявили, что возврат к ядерной сделке между Тегераном и ключевыми мировыми державами не помешает Ирану получить атомное оружие:

«Даже при возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий, по самым консервативным оценкам, Иран будет обладать ядерным потенциалом в течение пяти лет. Никакие дипломатические шаги или соглашения не остановят иранскую ядерную программу. Это проблема международного сообщества, и, в первую очередь, наша проблема. Иран несколько раз заявлял о том, что его цель - уничтожение Израиля. Они действительно так считают», - сообщил министра финансов Израиля Авигдор Либерман.

Global Look Press / Ilia Yefimovich / dpa

Поэтому 28 ноября премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предупредил, что в случае успеха переговоров в Вене, Израиль сохранит свободу действий и не будет обременен соблюдением СВПД.

Что касается Соединенных Штатов, Беннетт выразил неудовлетворенность поведением представителей администрации Байдена в этом вопросе:

«Американцы говорят нам одно, а через несколько часов — совершенно обратное. Израиль чрезвычайно обеспокоен готовностью Вашингтона снять санкции и разрешить финансовый поток в Иран в обмен на недостаточные ограничения по ядерной программе Тегерана. Мы всячески стараемся донести эту мысль до США, а также для других стран, ведущих переговоры с Ираном», — заявил Беннетт.

В Вашингтоне, где в Конгрессе есть сильное израильское лобби, обеспокоенность Иерусалима, разумеется, услышали, поэтому 22 декабря советник по национальной безопасности США Джейкоб Салливан отправился с официальным визитом в Израиль.

Три сценария

В Израиле Салливан встречался с четырьмя наиболее влиятельными израильскими лицами, ответственными за принятие ключевых внешнеполитических решений: с премьер-министром Нафтали Беннеттом, президентом Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Яиром Лапидом и главой оборонного ведомства Бени Ганцом.

Pleased to have productive meetings with Israeli President Herzog, PM Bennett, FM Lapid, MOD Gantz, NSA Hulata & others. When Israel and the United States stand together, we stand stronger, and that’s the spirit with which I’m here. pic.twitter.com/6oUmX6thln — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) December 22, 2021

В ходе переговоров Салливан обрисовал три возможных сценария итогов заседания 27 декабря в Вене:

возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий, разработанного в 2015 году;

заключение временного соглашения с Ираном на следующих условиях: Иран полностью замораживает все проекты по развитию ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США;

срыв переговоров и введение новых ограничительных мер в отношении Тегерана.

wikipedia.org /

Насчет первого варианта Иерусалим уже высказался: Израиль не намерен признавать СВПД и не будет ограничивать свои действия условиями соглашения.

Второй пункт был отклонен Беннеттом, Лапидом и Ганцом. По мнению израильских политиков, Иран слишком близок к полному обогащению урана, поэтому никакого смысла в снятии санкций и предоставлении Ирану доступа к мировой финансовой системе нет. Кроме того, Иерусалим не хочет, чтобы подобное соглашение реанимировало иранскую экономику и снабдило Тегеран деньгами для поддержки противников Израиля. Примечательно, что на временные меры не согласится и Эбрахим Раиси, который настаивает, что Иран должен получить полное и окончательное снятие санкций за его готовность следовать сделке 2015 года.

Таким образом, сторонам остается третье — провал переговоров и ужесточение санкционной политики в отношении Тегерана. Сам Салливан также придерживается третьего варианта и по предстоящим венским переговорам настроен скептически: советник по национальной безопасности считает, что соглашения достигнуть не удастся. По крайней мере, в декабре.

При этом, Салливан поспешил успокоить своих израильских партнеров, заверив их в том, что тянуть с иранским вопросом Соединенные Штаты больше не намерены. В ходе выступления перед представителями прессы, Салливан сообщил, что ждать осталось несколько недель:

«Мы не называем дату публично, но я могу вам сказать, что за закрытыми дверями мы обсуждаем временные рамки. Они небольшие. Речь идет о нескольких неделях».

Такие заявления начинают звучать особенно зловеще, если вспомнить слова командующего Центральным командованием вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, произнесенные им в ноябре этого года:

«Президент сказал, что у Ирана не будет ядерного оружия. Сейчас этим вопросом занимаются дипломаты, но у Центрального командования всегда есть другие варианты действий, которые могут быть воплощены в жизнь, если потребуется».

Маккензи, безусловно, намекает на решение иранского вопроса силовым путем. Если сложить все высказывания официальных лиц США и Израиля, проанализировать действия Ирана, учесть горький опыт предыдущих венских переговоров и провести под ними общую черту, можно предположить, что военный конфликт с Ираном — вполне реальный сценарий развития сложившейся ситуации.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

