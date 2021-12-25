Средняя цена подержанных авто в России выросла на 41% с начала года

Москва, 25 декабря. Рынок подержанных автомобилей по итогам года демонстрирует рост. Средняя стоимость б/у-машины в декабре уходящего года составила 970 тысяч рублей, передает аналитическое агентство «Автостат».

В начале 2021-го средняя цена автомобиля на вторичном рынке составляла около 688 тысяч рублей. Однако в период с января по декабрь ценник поднялся на 41%. Аналитики считают, что в начале следующего года средняя стоимость превысит отметку в 1 млн рублей.

Показатель за декабрь вырос на 5% по сравнению с ноябрем — на 48 тысяч рублей. Изменение цен на вторичном рынке связано с высоким уровнем инфляции, нехваткой электронных компонентов для машин, а также дефицитом новых авто у мировых производителей.

Эксперты «Авито Авто» ранее провели исследование и выяснили, что популярность праворульных подержанных авто среди россиян стремительно растет. Наибольший интерес наблюдается у жителей Дальнего Востока и Сибири. За 2021 год спрос увеличился на 39%. Самой популярной моделью была признана Toyota Corolla.