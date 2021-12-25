Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 14:43
14:39
Происшествия
Водитель Renault и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Подмосковье
14:37
Экономика
Путин и Вучич по телефону обсудили перспективы поставок российского газа в Сербию
14:34
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в тюменской многоэтажке
14:34
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с мотоциклом в Алтайском крае
14:31
Весь мир
Суд Эквадора понизил возраст сексуального согласия до 14 лет
14:26
Общество
Движение на трассе М5 «Урал» в Мордовии ограничено из-за метели
14:26
Общество
Открытие станции «Технологический институт-1» в Петербурге перенесли на три месяца
14:23
Политика
Österreich: экс-канцлер Австрии Курц намерен работать на частную компанию в США
14:11
Общество
Синоптики Краснодарского края предупредили о повышении уровня воды в реках из-за непогоды
14:10
Происшествия
РКН потребовал от руководства соцсетей удалить все аккаунты проекта «ОВД-инфо»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Средняя цена подержанных авто в России выросла на 41% с начала года

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 12:58
Общество
Средняя цена подержанных авто в России выросла на 41% с начала года
pixabay.com

Москва, 25 декабря. Рынок подержанных автомобилей по итогам года демонстрирует рост. Средняя стоимость б/у-машины в декабре уходящего года составила 970 тысяч рублей, передает аналитическое агентство «Автостат».

В начале 2021-го средняя цена автомобиля на вторичном рынке составляла около 688 тысяч рублей. Однако в период с января по декабрь ценник поднялся на 41%. Аналитики считают, что в начале следующего года средняя стоимость превысит отметку в 1 млн рублей.

Показатель за декабрь вырос на 5% по сравнению с ноябрем — на 48 тысяч рублей. Изменение цен на вторичном рынке связано с высоким уровнем инфляции, нехваткой электронных компонентов для машин, а также дефицитом новых авто у мировых производителей.

Эксперты «Авито Авто» ранее провели исследование и выяснили, что популярность праворульных подержанных авто среди россиян стремительно растет. Наибольший интерес наблюдается у жителей Дальнего Востока и Сибири. За 2021 год спрос увеличился на 39%. Самой популярной моделью была признана Toyota Corolla.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Средняя цена подержанных авто в России выросла на 41% с начала года
подержанные автомобили цены на авто российский авторынок
Комментировать