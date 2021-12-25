Эксперт Попов оценил темпы роста стоимости апартаментов в России

Москва, 25 декабря. Стоимость «квадрата» апартаментов в Москве за ноябрь 2021 года увеличилась на 25%, до 310 тысяч рублей. Такие данные представил ТАСС руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

При этом темпы роста цен на столичные апартаменты в годовом выражении оказались ниже, чем для квартир. Последние по отношению к ноябрю 2020 стали дороже на 36%, указал эксперт.

В Санкт-Петербурге наблюдается обратная ситуация. Там квадратный метр апартаментов вырос в цене на 43% — до 187 тыс. рублей, тогда как в квартирах этот показатель прибавил 27%.

Высокий спрос на апартаменты продолжается с конца 2020 года. По данным ЦИАН, в январе-ноябре 2021 года заключено 6,59 тыс. сделок с апартаментами по договорам долевого участия в Москве, что почти на треть превышает показатели того же периода прошлого года.

В то же время объем продаж квартир в новостройках столицы упал на 21% относительно ноября 2020 года, о чем ранее сообщили риелторы.