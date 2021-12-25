«Физкульт-привет». Fan ID, олимпиада без НХЛ и поединки фриков

Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Российские фан-клубы высказались резко против введения Fan ID. Это, пожалуй, первый случай, когда болельщики питерского «Зенита» и московского «Спартака» оказались на «одной стороне поля». Фанаты считают вводимый с 1 июня 2022 паспортный режим репрессивным и избыточным.

Неужели НХЛ действительно откажется от участия в Олимпиаде 2022? Похоже, что да. Расскажем о причинах такого нелегкого решения, среди которых главным бесом выступает все тот же пресловутый коронавирус.

На боксерском ринге лоб в лоб столкнулись непобедимый Никита Джигурда и мощный Александр Шпак. Узнаете, как прошла схватка и кто оказался в нокдауне. Парад нестандартных единоборств продолжат фрик-бои. Расскажем и покажем, как известный в США блогер Джейк Пол встретился с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Бой был тяжелым для обоих спортсменов, но в шестом раунде Пол нокаутировал Вудли одним точным ударом.

И куда же без рождественского чуда, которое чуть было не обернулось трагедией года. Как был уволен заслуженный тренер России, легенда челябинских боксерских залов и просто настоящий тренер Владимир Рощенко и какое спасение произошло — узнаете в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».