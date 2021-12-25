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25 декабря 20:48
20:48
Общество
Токсиколог Лодягин перечислил лекарства, с которыми нельзя смешивать алкоголь
20:46
Весь мир
Иран закрыл границы с соседними странами из-за распространения штамма «Омикрон»
20:46
Политика
Песков: Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря
20:45
Общество
Катки с естественным покрытием начали работать в парках Москвы
20:44
Армия
Сергей Шойгу открыл фестиваль «Зимняя сказка» на территории комплекса «Дорога памяти»
20:42
Весь мир
Фестиваль культуры Ndara ti Beafrika прошел в столице ЦАР
20:36
Шоу-бизнес
Киркоров объяснил, кем актриса Наталья Ефремова приходится его детям
20:33
Происшествия
Уральца задержали за унижение дочери во время прямого эфира в Сети
20:33
Политика
Песков: в планы Путина не входят международные поездки до открытия Олимпиады в Китае
20:29
Весь мир
Talitha Koum: оппозиция ЦАР помогает Франции дестабилизировать обстановку в стране
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«Физкульт-привет». Fan ID, олимпиада без НХЛ и поединки фриков

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Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Российские фан-клубы высказались резко против введения Fan ID. Это, пожалуй, первый случай, когда болельщики питерского «Зенита» и московского «Спартака» оказались на «одной стороне поля». Фанаты считают вводимый с 1 июня 2022 паспортный режим репрессивным и избыточным.

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